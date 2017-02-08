Поручения губернатора

До конца года в муниципалитетах не должно остаться дорог, которые не стоят на балансе

Соответствующее поручение губернатор Олег Ковалев дал на заседании правительства области зам­преду правительства Владимиру Трушкину и министру транспорта и автомобильных дорог региона Андрею Савичеву.

По информации министра транспорта и автомобильных дорог области Андрея Савичева, в муниципальных образованиях Рязанской области все еще сохраняется большое количество дорог, которые считаются бесхозными, поскольку не стоят на балансе муниципалитета и не оформлены на кадастровый учет. Губернатор Олег Ковалев поручил подготовить перечень таких дорог по всему региону. «Необходимо провести инвентаризацию всех дорог во всех муниципальных образованиях области, с тем чтобы подготовить решение о постановке их на учет в соответствии с их принадлежностью, – сказал Олег Ковалев. – До конца года не должно остаться дорог, которые не стоят на балансе и за которые никто не несет ответственность. Я понимаю, что это работа непростая, но ее надо сделать».

На заседании правительства области губернатор Олег Ковалев дал поручение в связи с установившейся морозной погодой перейти всем службам на усиленный режим работы

В ходе заседания губернатор отметил, что, по информации рязанского управления МЧС, на территории региона ожидается сильное понижение температуры, что является отклонением от климатической нормы на 7 – 11 градусов.

«Все службы должны в круглосуточном режиме быть готовы к устранению возможных аварий, – подчеркнул Олег Ковалев. – Несмотря на то что зимний период в этом году идет без серьезных происшествий, готовым надо быть к любой ситуации, особенно в период сильных морозов. Обращаю на это самое серьезное внимание всех руководителей».

Отдельно Олег Ковалев остановился на работе образовательных учреждений региона в период максимального понижения температуры наружного воздуха. По словам министра образования Ольги Щетинкиной, на сегодняшний день занятия в школах отменены только в двух районах области: Ермишинском – с 1 по 9 класс – и Клепиковском – с 1 по 4 класс. Ольга Щетинкина отметила, что все остальные образовательные учреждения региона проводят занятия в штатном режиме. Олег Ковалев поручил держать ситуацию с работой школ на период сильных холодов на ежедневном контроле и обратить особое внимание на те образовательные учреждения, куда детей на занятия доставляют школьные автобусы. «Если вдруг появятся какие-либо сбои в работе автобусов, нужно реагировать незамедлительно», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил необходимость усилить работу травмпунктов области в установившихся погодных условиях. Медучреждения должны быть укомплектованы необходимыми медицинскими препаратами и расходными материалами, чтобы оказать первую помощь пациентам с обморожениями. Кроме того, при необходимости МЧС будут организованы пункты обогрева.