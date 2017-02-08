Чтобы покупали рязанское

При поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ в Москве проходит крупнейшая в России и Восточной Европе международная выставка «Продэкспо», активное участие в которой принимают рязанские сельхозтоваропроизводители

Свои экспозиции – у рязанских предприятий ООО «Балт-Ост», ООО «ЛИНА», ООО «Полинка», ГК «Рудо», ООО «Русский мороз», ООО «Ряжский погребок», ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика», ОАО «Рязанский завод плавленых сыров», ООО «ТД Скопинский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «Юнион» (ШОКО РУА). В период работы выставки участники имеют возможность наладить деловые контакты, провести переговоры по поставке своей продукции, закупке технологического оборудования, сырья, ингредиентов и других материалов для собственного производства.

Сельские профессии престижны

Сотрудники Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева провели профориентационную работу с учащимися 9 – 11 классов Шиловского района

Школьники узнали о направлениях подготовки по программам среднего профессионального и высшего образования, реализуемых в РГАТУ, а также о возможности получения послевузовского образования. В ходе встречи на вопросы будущих выпускников о получении целевого направления, условиях обучения, прохождении практики, перспективах трудоустройства после окончания вуза, программах для молодых специалистов, реализуемых правительством региона в АПК, ответили заместитель главы администрации Шиловского района Сергей Анучин, деканы факультетов университета, профессор Михаил Крючков.

Подготовлено по материалам сайта ryazagro.ru