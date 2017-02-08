Областная общественно-политическая газета
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08 февраля 2017 года
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08.02.2017
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№22 (5309) |
Вторая полоса
АПК
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Вести АПК

Чтобы покупали рязанское

При поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ в Москве проходит крупнейшая в России и Восточной Европе международная выставка «Продэкспо», активное участие в которой принимают рязанские сельхозтоваропроизводители

Свои экспозиции – у рязанских предприятий ООО «Балт-Ост», ООО «ЛИНА», ООО «Полинка», ГК «Рудо», ООО «Русский мороз», ООО «Ряжский погребок», ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика», ОАО «Рязанский завод плавленых сыров», ООО «ТД Скопинский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «Юнион» (ШОКО РУА). В период работы выставки участники имеют возможность наладить деловые контакты, провести переговоры по поставке своей продукции, закупке технологического оборудования, сырья, ингредиентов и других материалов для собственного производства.

Сельские профессии престижны

Сотрудники Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева провели профориентационную работу с учащимися 9 – 11 классов Шиловского района

Школьники узнали о направлениях подготовки по программам среднего профессионального и высшего образования, реализуемых в РГАТУ, а также о возможности получения послевузовского образования. В ходе встречи на вопросы будущих выпускников о получении целевого направления, условиях обучения, прохождении практики, перспективах трудоустройства после окончания вуза, программах для молодых специалистов, реализуемых правительством региона в АПК, ответили заместитель главы администрации Шиловского района Сергей Анучин, деканы факультетов университета, профессор Михаил Крючков.

Подготовлено по материалам сайта ryazagro.ru

Статья опубликована в номере 22 (5309) от 08 февраля 2017 года
Поручения губернатора
По материалам официального сайта Правительства области
В перспективе – перемены
Обсуждается проект закона об Общественной палате Рязанской области
Ирина Сизова
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Олимпиада тружеников
В Рязани открылся региональный этап чемпионата WorldSkills Russia
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8 февраля – День российской науки
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