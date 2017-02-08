Областная общественно-политическая газета
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08 февраля 2017 года
№22 (5309)
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08.02.2017
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№22 (5309) |
Вторая полоса
Общество
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В перспективе – перемены

Обсуждается проект закона об Общественной палате Рязанской области

Необходимость принятия регионального Закона «Об отдельных вопросах организации и деятельности Общественной палаты Рязанской области» возникла после принятия Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».

В предложенном на рассмотрение членов Общественной палаты проекте предлагается увеличить полномочия нового состава ОПРО до 3 лет. Сейчас состав палаты меняется через каждые два года. Изменяется порядок формирования палаты. Губернатор утверждает кандидатуры 12 членов палаты по представлению подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Рязанская областная Дума будет утверждать 12 кандидатур, представленных зарегистрированными в регионе некоммерческими организациями и региональными общественными объединениями. Члены Общественной палаты определяют в ее состав 12 граждан из числа местных общественных объединений, зарегистрированных на территории области.

На первом заседании из членов Общественной палаты предполагается избирать ее председателя, а не секретаря, как это делается сейчас. В законопроекте предлагается сформировать аппарат Общественной палаты. Законопроект регламентирует ряд существенных сторон деятельности региональной Общественной палаты. Участники заседания внесли ряд предложений об изменениях в законопроекте, которые будут рассмотрены на последующих этапах его обсуждения. Напомним, что полномочия действующего состава Общественной палаты Рязанской области завершаются в апреле.

На пленарном заседании Общественной палаты утвержден план мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии в Рязанской области. В нем нашли отражение те вопросы и акции, в обсуждении и проведении которых будет принимать участие Общественная палата и ее постоянные комиссии. В план включены вопросы о состоянии воздушного бассейна г. Рязани, о несанкционированных свалках ТБО в Рязанской области, о проблемах статуса пос. Солотча и ряд других.

Члены Общественной палаты утвердили также план работы ОПРО на первое полугодие 2017 года. Среди важнейших запланированных мероприятий – утверждение ежегодного доклада Общественной палаты «О состоянии гражданского общества в Рязанской области», региональная научно-практическая конференция, посвященная сохранению историко-культурного наследия в регионе, семинар для руководителей общественных советов, участие в «Параде Победителей» 9 Мая 2017 года.

Статья опубликована в номере 22 (5309) от 08 февраля 2017 года
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