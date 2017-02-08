Слово и дело

Слагаемые успеха профессора Якушина

Для перечисления всех наград и званий Сергея Якушина – профессора, заведующего кафедрой госпитальной терапии Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, не хватит и газетной страницы. Скажем лишь, что им опубликовано свыше 650 научных трудов, издано 13 монографий, он имеет 3 авторских свидетельства на изобретения и патенты. При этом его кафедра признана не только в вузе, но и в стране. Как удается ученому быть хорошим организатором и педагогом?

Гуманитарная терапия

В подчинении у завкафедрой Сергея Якушина – только яркие индивидуальности. Все 15 сотрудников имеют ученую степень, причем трое – доктора наук, семеро – крупнейшие на Рязанщине авторитеты в своей специальности: руководители региональных отделений российских обществ по лечению тех или иных заболеваний. Все – личности, короче говоря. А Якушин обязан их сплачивать и объединять ради достижения исследовательских целей: современная наука – дело коллективное. Да и с врачебной практикой на кафедре, расположенной в областном кардиодиспансере, в одиночку никто не справится.

Не реже одного раза в месяц, на днях рождения коллег, кандидаты и доктора наук декламируют стихи, в том числе и собственного сочинения. Комплименты часто перемежают шутками. Ничего не смыслящему в технике рисования Якушину одна из сотрудниц подарила холст и краски: мол, для дальнейшего развития. Шутка стала поводом для очередного творческого всплеска: ученые окунули ладони – каждый в свою краску, приложили их потом к холсту и получился, на западный манер, «Арм-арт госпитальной терапии». Эту, состоящую из отпечатков, картину поместили в раму, и она до сих пор висит в кабинете Якушина. Вместе сотрудники бывают то в театре, то в художественном музее, выбираются в лыжные походы.

Якушин вырос и возмужал именно в такой обстановке: медики – его дед, отец, мать, сестра, жена, теща, и разносторонние интересы всегда обогащали их жизнь. Вот и сейчас гуманитарные и спортивные «лекарства» очищают организм кафедры от интриг и недоразумений и, наоборот, укрепляют в нем корпоративную культуру и команд­ный дух. Современность, создаваемая ежедневно по таким рецептам, уже на следующее утро становится историей, внушающей гордость, светлой, позитивной.

За 23 года руководства Якушина кафедра обзавелась собственной символикой: одни сотрудники создали ее герб, другие – гимн-девиз. Впрочем, у ученых это не первый случай: гербу старейшего Оксфордского университета – более 500 лет. Но рязанцы сделали – это в мире медиков беспрецедентно – генеалогическое древо кафедры госпитальной терапии. Его «корни» – в Москве: ведь РГМУ имени И.П. Павлова был основан в 1951 году столичными учеными, создавшими здесь научные школы. Ствол генеалогического древа – руководители кафедры за всю ее историю, ветви – ее профессора, доценты, побеги и листья – ученые рангом пониже, выпускники-врачи, студенты. Приглядишься к символу – и профессия как на ладони: без поддер­жки старшими младших, авторитетами и светилами начинающих – развитие науки невозможно.

Историей в РГМУ не только гордятся. Она помогла появиться на свет дням кафедры госпитальной терапии с чествованиями пенсионеров – бывших сотрудников. Кандидаты и доктора наук написали книгу о своей кафедре, изданную университетом. Ведь кафедра, по балльно-рейтинговой оценке, постоянно среди лучших в РГМУ имени И.П. Павлова.

Высокие цели

В 2013 году Сергей Якушин был удостоен звания Почетного члена Европейского общества кардиологов. Он этим гордится. Ведь его дед, фельдшер Семен Иванович Якушин, был известен только в Спасском районе, отца, Степана Семеновича, председателя областной ВТЭК, знала уже вся Рязанщина. А их потомок, Сергей Степанович, вышел не только на российский, но и на международный уровень.

И перед кафедрой Якушин ставит высокие цели. Сейчас все сотрудники – члены того же European Society of Cardiology. А эти звания просто так не даются. Процитируем университетскую справку: «…только за 2012–15 гг. сотрудники кафедры выступали с докладами на крупных научных конгрессах в Дубае, Париже, Амстердаме, Афинах, Барселоне, Мюнхене, Лиссабоне, Лондоне, Милане». При этом в иностранных изданиях они опубликовали 32 научные работы.

Международное признание пришло после всероссийского. Якушин – среди первых лауреатов общественной премии в области кардиологии «Пурпурное сердце», учрежденной в 2008 году. А вскоре лауреатом стала вся кафедра. И опять же награда – по заслугам. Из университетской справки: «Сотрудники кафедры также неоднократно участвовали с докладами на конференциях в Ярославле, Смоленске, Туле, Иванове, Липецке, Тамбове, Вологде, Владимире, Суздале, Калининграде, Орле, Курске, Белгороде, Иркутске». В Рязани же они регулярно организуют не только региональные, но и всероссийские форумы. В прошлом году, например, – съезд молодых кардиологов страны.

Кафедра хорошо ориентируется и в новых экономических реалиях. Якушин понимает, что научной деятельностью можно и нужно зарабатывать дополнительные деньги. Для этого необходимо участвовать в неплохо оплачиваемых международных, а главное – российских проектах, предполагающих федеральное финансирование. При новом ректоре РГМУ Романе Калинине эта работа во всем университете активизировалась.

У проектов, которыми занята кафедра, звучные названия: «ПРОЛОГ», «МИАР», «МИРАЖ», «СТРАТЕГИЯ», «АККОРД», «POWER», «ДУЭЛЬ», «АРХИМЕД», «МИНОТАВР». Скрывающиеся за этими терминами подробности понятны только специалистам. Отметим лишь, что кафедра ведет научные разработки в сфере кардиологии, пульмонологии, ревматологии, нефрологии.

Но нельзя не сказать особо о реализуемом кафедрой под руководством Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины крупнейшем в России эпидемиологическом проекте МЕРИДИАН-РО. Речь идет, как записано в документах, «о многолетнем мониторировании (т.е. наблюдении и регистрации параметров) состояния здоровья представительной выборки населения г. Рязани и Рязанской области». Этот пилотный проект поддержан губернатором Олегом Ковалевым, облдумой, выделившими деньги на соответствующую региональную программу, и осуществляется впервые в стране.

Медицинская наука уникальна своей близостью к врачебной практике: кафедры университета расположены непосредственно в лечебных учреждениях Рязани. Заработанные на проектах деньги кафедра госпитальной терапии инвестирует в суперсовременное оборудование. Наука обновляет практику.

– Высокие технологии помогают нам, терапевтам, бороться с теми болезнями, при которых раньше были необходимы хирургические операции, – рассказал мне Сергей Якушин.

В свою очередь, смелая практика способствует появлению научных открытий, признаваемых во всем мире, и кафедра приглашается к участию в реализации новых и новых проектов. И деньги опять инвестируются в укрепление лечебной базы: только за последние три-четыре года созданы целые лаборатории для международных клинических исследований.

Педагогические притчи

В университете Якушина ценят и как отличного педагога. Впрочем, в России в целом – тоже. В 2015 году Сергей Степанович стал лауреатом премии Национальной медицинской палаты в номинации «Мой наставник».

Его часто видят беседующим с пациентами областного кардиодиспансера. На профессорских обходах он постоянно демонстрирует студентам свое искусство общения с больными.

У Якушина есть любимая крылатая фраза: «Если после разговора с врачом больному не стало лучше, значит, это плохой врач».

Часто Якушин рассказывает ученикам своего рода притчу, в которой, как в зеркале, отражены его собственные принципы: «Врач обращается к больному и говорит: «Нас трое – Вы, больной, я, врач и еще болезнь. Если Вы, больной, будете на стороне болезни, то мне одному справиться с вами двоими будет очень трудно. Но если Вы, больной, встанете на мою сторону, то мы вдвоем справимся с вашей болезнью намного легче».

– Притча известная, – объяснил мне Якушин. – Но она – о жизни. О необходимости взаимопонимания и доверия. Очень важно привить студентам такое отношение к больным, которое было привито мне моими учителями в 60‑70-е годы – мы знаем и помним имена и отчества своих пациентов, обращаемся к ним с уважением (я уж не говорю о понимании и сострадании к их страданиям, боли). Важно наладить контакт с пациентом еще в первые сутки госпитализации. Я своих студентов учу, что каждый доктор должен уметь использовать элементы психотерапии.

Ну а ко всей деятельности Якушина – и научной, и педагогической – наверное, относится еще одно крылатое выражение: «Обычный учитель рассказывает, хороший – объясняет, отличный – показывает, а великий – вдохновляет!»