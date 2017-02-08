Областная общественно-политическая газета
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08 февраля 2017 года
№22 (5309)
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08.02.2017
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№22 (5309) |
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Вести районов
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Вести районов

МИХАЙЛОВ. Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий в Михайлове провел личный прием граждан, осмотрел подразделения центральной районной больницы и пообщался с пациентами. Вопросы развития районного здравоохранения обсуждались на совместной встрече министра Андрея Прилуцкого с главой райадминистрации Евгением Сидоровым и главным врачом ЦРБ Владимиром Буховым. В настоящее время ЦРБ активно взаимодействует с муниципальной властью по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений. При поддержке администрации в 2016 году в район поступили два автомобиля скорой медицинской помощи стоимостью 1,3 млн. рублей, был проведен капитальный ремонт Малинковского ФАП на сумму 300 тысяч рублей, продолжается финансирование молочной кухни. Благодаря участию администрации  района, ЦРБ переданы в безвозмездное пользование четыре квартиры для специалистов, которые получили врач-реаниматолог, врач-терапевт, участковый врач-педиатр и врач-хирург.

ШИЛОВО. В райцентре прошел обучающий семинар «Уход за малоподвижными пациентами» в рамках реализации пилотного проекта «Модернизация системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области». Организаторами стали представители благотворительного фонда «Старость в радость» и преподаватели Свято-Дмитриевского училища сестер милосердия департамента образования г. Москвы. На мероприятии присутствовали директора 6 домов-интернатов Рязанской области и персонал Шиловского дома-интерната. Преподаватели рассказали, как ухаживать за пациентами, какие правила необходимо соблюдать для безопасного перемещения малоподвижных граждан, а также поддержания их социального статуса. Были проведены практические занятия с применением современных технологий в сфере гигиены лежачих больных и организации перемещения пациентов.

СПАССК. В Троицкой школе прошло общее собрание, на котором трудовой коллектив единодушно проголосовал за присвоение учебному заведению имени земляка – Героя Советского Союза Алексея Семеновича Юханова. На собрании инициативу поддержали заместитель главы администрации района по безопасности и социальной политике Виктор Епишкин и начальник управления образования Игорь Минин. Решено ходатайство о присвоении Троицкой средней школе имени Героя Советского Союза Алексея Семеновича Юханова направить в Спасскую районную Думу, как того требует законодательство.

ЧУЧКОВО.  В райцентре состоялся открытый турнир по волейболу среди команд администраций Чучковского, Шацкого, Сараевского, Пителинского районов на призы депутата Рязанской областной Думы Николая Митрохина. Игры проходили по круговой системе. По результатам встреч таблица победителей выстроилась следующим образом: 1 место заняла команда администрации Чучковского района, 2 место у Сараевского района, третье – поделили команды администраций Шацкого и Пителинского районов. Церемонию награждения провели Николай Митрохин и начальник отдела спорта и физической культуры Чучковского района Игорь Лощинин.

Статья опубликована в номере 22 (5309) от 08 февраля 2017 года
Слово и дело
Слагаемые успеха профессора Якушина
Юрий Евстифеев
Олимпиада тружеников
В Рязани открылся региональный этап чемпионата WorldSkills Russia
Татьяна Клемешева
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8 февраля – День российской науки
Общество
В соответствии с действующим законодательством
Внесены изменения в государственные программы области
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Поручения губернатора
По материалам официального сайта Правительства области
АПК
Вести АПК
Общество
В перспективе – перемены
Обсуждается проект закона об Общественной палате Рязанской области
Ирина Сизова
Экология
Книги и экология
Конкурс лэпбуков и «ЭкоМир» ждут читателей областной библиотеки в этом году
Анна Добролежа
Общество
Благодарность и признательность
Двадцать пятый телерадиомарафон собрал для ветеранов более трех миллионов рублей
Валентина Севостьянова
Авторская колонка
На каждого автохама по бабушке с клюкой?
Татьяна Банникова
Культура
Музыка касается души
Подведены итоги V городского конкурса военно-патриотической песни «Россия – Родина моя!»
Вероника Шелякина
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Культура
Березка моя…
«Как много нам открытий чудных» готовят любознательные дети и увлеченные учителя
Татьяна Банникова
Общество
Сорить не надо!
Рязанца оштрафовали на 25 тысяч рублей за то, что он устроил свалку на принадлежащем ему земельном участке.
№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
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От идеи – до успеха
Рязанское научное сообщество демонстрирует высокий потенциал
Стратегия, планирование, консолидация
дадут новый импульс развитию предпринимательства
Что посеем?
В регионе растениеводству уделяется особое внимание
По ступеням роста
Губернатор Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрием Абрамовым
Полмиллиарда на социальные нужды
Бюджет региона пополнился на значительную сумму
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