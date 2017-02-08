Вести районов

МИХАЙЛОВ. Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий в Михайлове провел личный прием граждан, осмотрел подразделения центральной районной больницы и пообщался с пациентами. Вопросы развития районного здравоохранения обсуждались на совместной встрече министра Андрея Прилуцкого с главой райадминистрации Евгением Сидоровым и главным врачом ЦРБ Владимиром Буховым. В настоящее время ЦРБ активно взаимодействует с муниципальной властью по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений. При поддержке администрации в 2016 году в район поступили два автомобиля скорой медицинской помощи стоимостью 1,3 млн. рублей, был проведен капитальный ремонт Малинковского ФАП на сумму 300 тысяч рублей, продолжается финансирование молочной кухни. Благодаря участию администрации района, ЦРБ переданы в безвозмездное пользование четыре квартиры для специалистов, которые получили врач-реаниматолог, врач-терапевт, участковый врач-педиатр и врач-хирург.

ШИЛОВО. В райцентре прошел обучающий семинар «Уход за малоподвижными пациентами» в рамках реализации пилотного проекта «Модернизация системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области». Организаторами стали представители благотворительного фонда «Старость в радость» и преподаватели Свято-Дмитриевского училища сестер милосердия департамента образования г. Москвы. На мероприятии присутствовали директора 6 домов-интернатов Рязанской области и персонал Шиловского дома-интерната. Преподаватели рассказали, как ухаживать за пациентами, какие правила необходимо соблюдать для безопасного перемещения малоподвижных граждан, а также поддержания их социального статуса. Были проведены практические занятия с применением современных технологий в сфере гигиены лежачих больных и организации перемещения пациентов.

СПАССК. В Троицкой школе прошло общее собрание, на котором трудовой коллектив единодушно проголосовал за присвоение учебному заведению имени земляка – Героя Советского Союза Алексея Семеновича Юханова. На собрании инициативу поддержали заместитель главы администрации района по безопасности и социальной политике Виктор Епишкин и начальник управления образования Игорь Минин. Решено ходатайство о присвоении Троицкой средней школе имени Героя Советского Союза Алексея Семеновича Юханова направить в Спасскую районную Думу, как того требует законодательство.

ЧУЧКОВО. В райцентре состоялся открытый турнир по волейболу среди команд администраций Чучковского, Шацкого, Сараевского, Пителинского районов на призы депутата Рязанской областной Думы Николая Митрохина. Игры проходили по круговой системе. По результатам встреч таблица победителей выстроилась следующим образом: 1 место заняла команда администрации Чучковского района, 2 место у Сараевского района, третье – поделили команды администраций Шацкого и Пителинского районов. Церемонию награждения провели Николай Митрохин и начальник отдела спорта и физической культуры Чучковского района Игорь Лощинин.