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08.02.2017
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№22 (5309) |
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Олимпиада тружеников

В Рязани открылся региональный этап чемпионата WorldSkills Russia
Автор фото: Димитрий Соколов | Олимпиада тружеников
Фото: Димитрий Соколов.

Человека, который хорошо владеет рабочей профессией, ждут везде. Такой специалист не остается без куска хлеба и знает, что его труд необходим людям. Молодежь это понимает и осваивает специальности сварщиков, механиков, швей, медсестер, поваров. А самые трудолюбивые и активные подтверждают свое мастерство на региональном этапе чемпионата WorldSkills Russia. И их конкурсные задания порой намного сложнее, чем будничные дела уже состоявшихся специалистов.

В Рязанском медицинском колледже проходят соревнования по компетенциям «Медицинский и социальный уход» и «Лабораторный медицинский анализ». Девушки-участницы трудятся в полной тишине и очень волнуются. За тем, как они надевают спецодежду и прячут волосы, работают с пробирками и микроскопами, наблюдают экс­перты. От внимательности и качества выполнения работы конкурсантов зависят не только призовые баллы, но и здоровье будущих пациентов.

Студенты медколледжа Елена Кузнецова, Сергей Бордушко и Мария Андрейчук участвуют в конкурсе впервые, но уверены в своих силах. «Мы не видели, как работают другие ребята, но знаем – всех нас очень хорошо подготовили», – говорят они. В выборе будущей профессии молодые люди тоже не сомневаются – все они станут медработниками, ведь это «зов сердца» и «цель жизни». Руководитель отдела менеджмента качества образовательного процесса колледжа Светлана Туманова знает: местные выпускники хотят прежде всего помогать людям. «Сестринское дело», «Лабораторный медицинский анализ» – очень востребованные на рынке труда специальности. Кроме того, колледж предлагает профессионалам программы переподготовки – например, популярную сейчас косметологию. Каждый такой специалист находит работу. Правда, золотых гор и легких условий труда никто не обещает, но это не главное, если профессия и призвание совпали», – говорит она.

Всего на соревнования WorldSkills Russia в Рязань съехались 92 студента и молодых рабочих со всей области. Молодежь работает на четырех площадках: в медицинском колледже, многопрофильном колледже, колледже электроники и в многофункциональном комплексе «Рязанский».

Участники проявляют себя в 14 компетенциях, среди которых сварочные технологии, столярное дело, малярные и декоративные работы, кондитерское дело, медицинский и социальный уход. К каждому конкурсанту на рабочей площадке прикреплен эксперт-профессионал, который наблюдает за ходом работ и ставит оценки. Конечно, такое состязание – испытание для молодого профессионала. С другой стороны, это возможность зарекомендовать себя перед профессионалами, которые приглядываются к молодым кадрам. Директор Рязанского колледжа электроники Анатолий Ухвачев рассказывает, что его студентов-сварщиков еще во время обучения приглашает поработать завод «Тяжпресс­маш». В итоге довольны все: предприятие выполняет заказы, а молодые рабочие учатся труду в коллективе и получают неплохую зарплату. А после выпуска сварщикам и другим подобным специалистам рады во многих отраслях.

Самая большая площадка чемпионата – многофункциональный комплекс «Рязанский». Здесь собрались сразу несколько групп очень разных специалистов. Кондитеры лепят фигурки из марципана на тему сказок «Тысячи и одной ночи» – яркие фрукты и тропических птиц. Сладкую красоту они создают с нуля, без полуфабрикатов. В дальнейшем их ждет работа над карамельными фигурами, тортами и другими сладостями. В это время столяры расчерчивают на дереве будущие детали. А маляры готовят стены к покраске и декорированию: каждому нужно самостоятельно перенести рисунок на поверхность и выполнить его аккуратно.

Кроме того, в центр приехали юные ученики городской «Робошколы». Они выступают в номинации JuniorSkills. Ребята от 10 лет легко разбираются в робототехнике и электронике – собирают платы, программируют роботов и устраивают между умными машинами настоящие гонки.

Региональный этап чемпионата WorldSkills Russia – праздник умелых и увлеченных своим делом. Конкурсантов и наставников поздравили с открытием чемпионата заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Лариса Тюрина, министр образования региона Ольга Щетинкина и другие.

WorldSkills – международное некоммерческое движение, которое стремится повысить престиж рабочих профессий. Чемпионаты для профессионалов проводятся в разных странах мира раз в два года, и участвовать в них могут квалифицированные рабочие и студенты колледжей в возрасте до 22 лет. Рязанская область официально присоединилась к движению в 2016 году. Региональный этап чемпионата продлится с 7 по 9 февраля. 10 февраля лучшие молодые профессионалы получат награды. Они будут представлять область на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в апреле в Краснодаре. Пожелаем же удачи трудолюбивым людям, которые стараются сделать нашу жизнь лучше!

Статья опубликована в номере 22 (5309) от 08 февраля 2017 года
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