Юные читатели одной из рязанских библиотек собрали мешок историй

Библиотекари детской библиотеки-филиала № 3 областного центра провели для юных читателей акцию «Сторисек» по повести Виталия Бианки «Лесная газета». «Сторисек» в переводе с английского означает «мешок историй». Чтобы «оживить» книгу и интересно рассказать о ней, сотрудники библиотеки использовали аудиокассеты, компакт-диск, пазлы о животных, раскраски, экологическое лото, мягкие игрушки, а также научно-популярную литературу.

- Игрушки и дополнительные реквизиты делают детское чтение более увлекательным и интересным, развивают словарный запас, помогают изучить образы главных героев книги, развивают понимание прочитанного. Детям эта форма работы очень нравится, - отметили библиотекари. - Приглашаем читателей принять участие в наших последующих акциях.