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Главная страница / Новости Рязани и области
08.02.2017, 09:25
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Культура
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Юные читатели одной из рязанских библиотек собрали мешок историй

Юные читатели одной из рязанских библиотек собрали мешок историй

Библиотекари детской библиотеки-филиала № 3 областного центра провели для юных читателей акцию «Сторисек» по повести Виталия Бианки «Лесная газета». «Сторисек» в переводе с английского означает «мешок историй». Чтобы «оживить» книгу и интересно рассказать о ней, сотрудники библиотеки использовали аудиокассеты, компакт-диск, пазлы о животных, раскраски, экологическое лото, мягкие игрушки, а также научно-популярную литературу.

- Игрушки и дополнительные реквизиты делают детское чтение более увлекательным и интересным, развивают словарный запас, помогают изучить образы главных героев книги, развивают понимание прочитанного. Детям эта форма работы очень нравится, - отметили библиотекари. - Приглашаем читателей принять участие в наших последующих акциях.

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17:16
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17:04
В Рязанском медицинском колледже обсудили модели современного среднего медицинского образования
16:40
В январе на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 139 обращений
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№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
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