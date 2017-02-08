Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поздравил работников научной сферы региона с профессиональным праздником

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые работники научной сферы Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Научное сообщество Рязанской области объединяет талантливых ученых, работников научно-исследовательских учреждений, конструкторских бюро, вузов. Их инициативы в самых разных сферах деятельности получают высокую оценку не только на региональном, но и на федеральном уровне, о чем свидетельствуют награды и гранты, полученные на престижных всероссийских конкурсах.

В регионе ведется большая работа по поддержке инновационной деятельности, обеспечивается взаимодействие ученых с предприятиями, что во многом способствует внедрению в производство перспективных проектов, увеличению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции.

Особое внимание уделяется преемственности в научной сфере, подготовке молодых специалистов. С этой целью выстраивается сотрудничество школ, вузов и ссузов и производства. Эффективность профориентационной работы повысится с открытием Рязанского технопарка «Дружба», где дети будут знакомиться с азами научной деятельности, изучать инженерно-технические специальности.

Я желаю всем, кто связал свою судьбу с наукой, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, настойчивости в достижении поставленных целей, реализации самых смелых идей. Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!»