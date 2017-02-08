Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил ученых региона с Днем российской науки

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые ученые, научные работники, преподаватели вузов, аспиранты! От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Днем российской науки! Этот праздник учрежден как признание заслуг отечественной науки, ее важной роли в социально-экономическом развитии России.

Рязанский край обладает мощным научно-техническим и образовательным потенциалом. Наши ученые получили мировое признание, отмечены престижными международными наградами, пользуются заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе. Вклад в развитие науки вносят исследовательские и конструкторские организации, инновационные центры, профессорско-преподавательский состав ведущих вузов области, а также аспиранты, студенты, чьи уникальные разработки находят применение в электронной промышленности, космической отрасли, педагогике, медицине, сельском хозяйстве.

Уверен, государственная политика, направленная на поддержку инновационной деятельности, высокотехнологических производств, будет способствовать эффективности вашей работы, а значит, развитию Рязанской области, повышению качества жизни людей.

Примите самые искренние слова благодарности за вашу преданность избранному делу, кропотливый труд и неустанный поиск!

От всей души желаю вам здоровья, успехов и благополучия, неиссякаемой энергии и сил для смелых экспериментов и новых достижений на благо российской науки и нашей страны».