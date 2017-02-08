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Главная страница / Новости Рязани и области
08.02.2017, 09:00
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Власть
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В Рязанской области планируют построить завод по производству полного цикла препаратов крови

7 февраля под председательством губернатора Олега Ковалева состоялось совещание, в ходе которого обсуждался проект строительства в Скопинском районе завода по производству полного цикла препаратов крови

В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, заместитель председателя регионального правительства Владимир Трушкин, руководители ряда областных министерств и ведомств, учреждений образования, муниципальных образований, представители компании-инвестора.

Открывая совещание, губернатор Олег Ковалев отметил, что бизнес-проект имеет большое значение для Рязанской области. «Для нас очень важно, что компания планирует развиваться в регионе, таким образом продолжается формирование медицинского кластера. У нас есть завод ФОРТ, ряд других профильных предприятий. Новый проект успешно дополнит действующие производства», – подчеркнул глава региона.

Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся подготовки специалистов для обеспечения потребностей нового завода, развития инженерной и транспортной инфраструктуры на территории, где предполагается открыть предприятие. «Решение этих задач позволит оперативно реализовать в регионе этот бизнес-проект», – сказал губернатор.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
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