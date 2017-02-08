В Касимове Рязанской области презентовали выставку Ольги Лукьяновой

В касимовском центре культурного развития открылась персональная выставка Ольги Лукьяновой «Мой мир». Автор работ – преподаватель специальности «Дизайн» филиала Рязанского педагогического колледжа в Касимове.

Открытие прошло в теплой, дружеской атмосфере под звуки фортепьяно и скрипки. В выставочной зоне собрались близкие для автора люди, ученики Ольги Юрьевны, коллеги-педагоги, касимовские художники и те, кто неравнодушен к ее творчеству.

На выставке представлены 32 работы Ольги Лукьяновой. Художница любит писать пейзажи с водоемами. «Нет воды – это не пленэр», – говорит она. Прозрачный воздух наполняет все ее картины, будь то пейзажи или натюрморты.

Выставка открыта для посещения в центре культурного развития до 3 марта, со вторника по субботу, с 10.00 ч до 18.00. Вход свободный.