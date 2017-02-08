В Касимове Рязанской области презентовали выставку Ольги Лукьяновой

Областная общественно-политическая газета
23:44 МСК
Среда
08 февраля 2017 года
№22 (5309)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани обсудили новые формы профориентационной работы с молодежью Губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства АСИ в ЦФО Дмитрием АбрамовымВ Рязани задержали серийного вора Жажда алкоголя заставила жителя Рязанской области взяться за нож Губернатор Рязанской области Олег Ковалев обсудил с аграриями состояние и перспективы развития отрасли растениеводства Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области на минувшей неделе не достигла эпидпорога В Рязани «десятка» сбила пешехода Ночью в уборке Рязани от снега были задействованы 59 единиц техники В Рязанском медицинском колледже обсудили модели современного среднего медицинского образования В Рязани будет открыт новый центр поддержки малого и среднего предпринимательства Рязанская область отмечена в числе лучших по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначенияБюджет Рязанской области пополнился на полмиллиарда рублейРязанский региональный этап чемпионата WorldSkills проходит на высоком уровне41 ДТП произошло за сутки на дорогах Рязанской области Более 15 процентов бюджета Рязанской области направлено на поддержку бизнесаДвух работников одной из транспортных организаций Рязани незаконно уволили В Рязани обсудили стратегию развития бизнесаУчастники чемпионата WorldSkills Russia в Рязани обсудили будущее молодых предпринимателейХК «Рязань» с блеском выиграл у динамовцев из Петербурга Рязанские медики получили награды министерства РФ Лучших рязанских ученых наградили в правительстве области В Рязанской области стартует фестиваль игровых судов Рязанские активисты ОНФ призвали навести порядок на площадках для ярмарок выходного дня В январе на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 139 обращений В Московском районе Рязани социальные услуги стали доступнее
Главная страница / Новости Рязани и области
08.02.2017, 09:09
Просмотров: 168
Культура
Версия для печати

В Касимове Рязанской области презентовали выставку Ольги Лукьяновой

В Касимове Рязанской области презентовали выставку Ольги Лукьяновой

В касимовском центре культурного развития открылась персональная выставка Ольги Лукьяновой «Мой мир». Автор работ – преподаватель специальности «Дизайн» филиала Рязанского педагогического колледжа в Касимове.

Открытие прошло в теплой, дружеской атмосфере под звуки фортепьяно и скрипки. В выставочной зоне собрались близкие для автора люди, ученики Ольги Юрьевны, коллеги-педагоги, касимовские художники и те, кто неравнодушен к ее творчеству.

На выставке представлены 32 работы Ольги Лукьяновой. Художница любит писать пейзажи с водоемами. «Нет воды – это не пленэр», – говорит она. Прозрачный воздух наполняет все ее картины, будь то пейзажи или натюрморты.

Выставка открыта для посещения в центре культурного развития до 3 марта, со вторника по субботу, с 10.00 ч до 18.00. Вход свободный.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:16
Рязанские медики получили награды министерства РФ
18:09
Рязанские активисты ОНФ призвали навести порядок на площадках для ярмарок выходного дня
17:31
В Московском районе Рязани социальные услуги стали доступнее
17:30
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев обсудил с аграриями состояние и перспективы развития отрасли растениеводства
17:16
В Рязани будет открыт новый центр поддержки малого и среднего предпринимательства
17:04
В Рязанском медицинском колледже обсудили модели современного среднего медицинского образования
16:40
В январе на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 139 обращений
16:31
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области на минувшей неделе не достигла эпидпорога
16:22
Рязанский региональный этап чемпионата WorldSkills проходит на высоком уровне
16:03
В Рязани обсудили новые формы профориентационной работы с молодежью
Вся лента новостей
№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
Архив номеров
В следующем номере
От идеи – до успеха
Рязанское научное сообщество демонстрирует высокий потенциал
Стратегия, планирование, консолидация
дадут новый импульс развитию предпринимательства
Что посеем?
В регионе растениеводству уделяется особое внимание
По ступеням роста
Губернатор Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрием Абрамовым
Полмиллиарда на социальные нужды
Бюджет региона пополнился на значительную сумму
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы