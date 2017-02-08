В Рязани от огня пострадали три автомобиля

Сегодня в 03.36 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Стройкова в Рязани, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Один автомобиль сгорел полностью, два соседних пострадали. Человеческих жертв нет.

Специалисты выясняют причину пожара и устанавливают ущерб. На пожар выезжал и принимал участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.