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Главная страница / Новости Рязани и области
08.02.2017, 10:53
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Общество
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Двух работников одной из транспортных организаций Рязани незаконно уволили

Транспортная прокуратура добилась их восстановления на работе

В Рязанскую транспортную прокуратуру поступили обращения от двух работников локомотивного депо Рязани. В обращениях граждане сетовали на то, что их уволили с работы незаконно. Специалисты прокуратуры провели проверку и выяснили, что начальник депо по своей инициативе расторг один трудовой договор на основании п.7 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ. Согласно статье договор был расторгнут из-за действий работника, обслуживающего денежные или товарные ценности, и действия эти подорвали доверие руководителя к сотруднику. Однако уволенный работник фактически не осуществлял обслуживание денежных или товарных ценностей. Кроме того, в нарушение статьи 81 Трудового кодекса РФ работника уволили в период временной нетрудоспособности.

Другой работник был незаконно уволен за грубое нарушение трудовых обязанностей в то время, когда находился в отпуске. При этом само нарушение не было установлено комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда.

В связи с выявленными нарушениями Рязанский транспортный прокурор принес два протеста на незаконные приказы начальника депо. В результате рассмотрения протестов работники депо были восстановлены на работе, кроме того, за вынужденные прогулы им выплатят компенсацию.

В отношении начальника депо и ОАО «РЖД» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.5.27 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Москву.

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№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
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