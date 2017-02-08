Областная общественно-политическая газета
23:45 МСК
Среда
08 февраля 2017 года
№22 (5309)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани обсудили стратегию развития бизнесаВ Рязани «десятка» сбила пешехода Жажда алкоголя заставила жителя Рязанской области взяться за нож Рязанские медики получили награды министерства РФ Ночью в уборке Рязани от снега были задействованы 59 единиц техники ХК «Рязань» с блеском выиграл у динамовцев из Петербурга В Рязанском медицинском колледже обсудили модели современного среднего медицинского образования Двух работников одной из транспортных организаций Рязани незаконно уволили Более 15 процентов бюджета Рязанской области направлено на поддержку бизнесаРязанский региональный этап чемпионата WorldSkills проходит на высоком уровнеБюджет Рязанской области пополнился на полмиллиарда рублейГубернатор Рязанской области Олег Ковалев обсудил с аграриями состояние и перспективы развития отрасли растениеводства В Рязани обсудили новые формы профориентационной работы с молодежью В Московском районе Рязани социальные услуги стали доступнее Губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства АСИ в ЦФО Дмитрием АбрамовымВ Рязани задержали серийного вора В Рязанской области стартует фестиваль игровых судов Лучших рязанских ученых наградили в правительстве области Участники чемпионата WorldSkills Russia в Рязани обсудили будущее молодых предпринимателейРязанские активисты ОНФ призвали навести порядок на площадках для ярмарок выходного дня 41 ДТП произошло за сутки на дорогах Рязанской области Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области на минувшей неделе не достигла эпидпорога Рязанская область отмечена в числе лучших по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначенияВ Рязани будет открыт новый центр поддержки малого и среднего предпринимательства В январе на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 139 обращений
Главная страница / Новости Рязани и области
08.02.2017, 11:22
Просмотров: 188
Спорт
Версия для печати

ХК «Рязань» с блеском выиграл у динамовцев из Петербурга

В очередном матче чемпионата страны среди клубов высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Рязань» во Дворце спорта «Олимпийский» принимала динамовцев из Санкт-Петербурга. Соперники подошли к этому поединку с одинаковыми результатами – они делили четырнадцатое место, и казалось, что в очном противостоянии борьба будет равной. Вопреки прогнозом хозяева продемонстрировали большое превосходство над гостями. Лишь в стартовом периоде в какой-то степени сохранялось равенство: на первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе ХК «Рязань» – 1:0 (у нас цель поразил Артем Маслов). Судьба поединка была решена во втором игровом отрезке: на шайбы, заброшенные Иваном Петраковым, Александром Денежкиным и Кириллом Старцевым, динамовцы ответили только одним точным броском. В третьем периоде отличились Александр Денежкин и Андрей Рукин: в итоге убедительная, со счетом 6:1, победа ХК «Рязань».

Рязанцы выступали в таком составе: Красоткин; Филатов – Седунов, Денежкин – Петраков – Маслов; Аверин – Хисамутдинов, Старцев – Карпов – Рукин; Турчанинов – Цветков, Юртайкин – Чванчиков – Каюмов; Лызин – Кривченко – Максимов, Полинин, Кацедым.

Этот успех позволил нашей дружине подняться в турнирной таблице на две ступеньки вверх и занять тринадцатое место. Напомним, в турнир плей-офф выходят шестнадцать сильнейших коллективов. В регулярном чемпионате рязанцам осталось провести четыре матча, и все – в гостях. Им достаточно одержать одну победу, чтобы обеспечить себе участие в заключительной стадии соревнований.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:16
Рязанские медики получили награды министерства РФ
18:09
Рязанские активисты ОНФ призвали навести порядок на площадках для ярмарок выходного дня
17:31
В Московском районе Рязани социальные услуги стали доступнее
17:30
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев обсудил с аграриями состояние и перспективы развития отрасли растениеводства
17:16
В Рязани будет открыт новый центр поддержки малого и среднего предпринимательства
17:04
В Рязанском медицинском колледже обсудили модели современного среднего медицинского образования
16:40
В январе на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 139 обращений
16:31
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области на минувшей неделе не достигла эпидпорога
16:22
Рязанский региональный этап чемпионата WorldSkills проходит на высоком уровне
16:03
В Рязани обсудили новые формы профориентационной работы с молодежью
Вся лента новостей
№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
Архив номеров
В следующем номере
От идеи – до успеха
Рязанское научное сообщество демонстрирует высокий потенциал
Стратегия, планирование, консолидация
дадут новый импульс развитию предпринимательства
Что посеем?
В регионе растениеводству уделяется особое внимание
По ступеням роста
Губернатор Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрием Абрамовым
Полмиллиарда на социальные нужды
Бюджет региона пополнился на значительную сумму
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы