ХК «Рязань» с блеском выиграл у динамовцев из Петербурга

В очередном матче чемпионата страны среди клубов высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Рязань» во Дворце спорта «Олимпийский» принимала динамовцев из Санкт-Петербурга. Соперники подошли к этому поединку с одинаковыми результатами – они делили четырнадцатое место, и казалось, что в очном противостоянии борьба будет равной. Вопреки прогнозом хозяева продемонстрировали большое превосходство над гостями. Лишь в стартовом периоде в какой-то степени сохранялось равенство: на первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе ХК «Рязань» – 1:0 (у нас цель поразил Артем Маслов). Судьба поединка была решена во втором игровом отрезке: на шайбы, заброшенные Иваном Петраковым, Александром Денежкиным и Кириллом Старцевым, динамовцы ответили только одним точным броском. В третьем периоде отличились Александр Денежкин и Андрей Рукин: в итоге убедительная, со счетом 6:1, победа ХК «Рязань».

Рязанцы выступали в таком составе: Красоткин; Филатов – Седунов, Денежкин – Петраков – Маслов; Аверин – Хисамутдинов, Старцев – Карпов – Рукин; Турчанинов – Цветков, Юртайкин – Чванчиков – Каюмов; Лызин – Кривченко – Максимов, Полинин, Кацедым.

Этот успех позволил нашей дружине подняться в турнирной таблице на две ступеньки вверх и занять тринадцатое место. Напомним, в турнир плей-офф выходят шестнадцать сильнейших коллективов. В регулярном чемпионате рязанцам осталось провести четыре матча, и все – в гостях. Им достаточно одержать одну победу, чтобы обеспечить себе участие в заключительной стадии соревнований.