Ночью в уборке Рязани от снега были задействованы 59 единиц техники

Сайт администрации города сообщает, что ночью вывозили снег с ряда рязанских улиц. В частности, работы велись на улицах Павлова, Есенина, Сенной, Кремлевском валу, Московском шоссе, а также в каждом районе Рязани. Всего было вывезено 334 кубометра снега.

Сегодня в уборке задействовано 3 трактора, 5 погрузчиков, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

С начала зимы с улиц Рязани вывезли 113 813 кубометров снега.