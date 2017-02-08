Ночью в уборке Рязани от снега были задействованы 59 единиц техники
Сайт администрации города сообщает, что ночью вывозили снег с ряда рязанских улиц. В частности, работы велись на улицах Павлова, Есенина, Сенной, Кремлевском валу, Московском шоссе, а также в каждом районе Рязани. Всего было вывезено 334 кубометра снега.
Сегодня в уборке задействовано 3 трактора, 5 погрузчиков, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.
С начала зимы с улиц Рязани вывезли 113 813 кубометров снега.
08 февраля 2017