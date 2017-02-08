Жажда алкоголя заставила жителя Рязанской области взяться за нож

В полицию обратилась работница продуктового магазина города Спас-Клепики, которая сообщила, что один из посетителей пытается выйти из торгового зала, не оплатив несколько бутылок водки. Как сообщает сайт УМВД России по области, работники магазина уже у касс попытались остановить злоумышленника, но он вытащил нож и пообещал лишить жизни тех, кто помешает ему выйти на улицу.

Через минуту после сообщения о преступлении к магазину подъехали полицейские, которые без труда задержали злоумышленника.

Выяснилось, что к разбойному нападению причастен 43-летний житель Клепиковского района. Он уже несколько дней употреблял с приятелями алкогольные напитки, а когда спиртное закончилось, отправился в магазин, прихватив с собой нож. Ранее задержанный уже был неоднократно судим за кражу, грабеж и разбойное нападение.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ, по которой грозит до 10-ти лет лишения свободы.