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08.02.2017, 14:12
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Общество
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Лучших рязанских ученых наградили в правительстве области

Автор фото: Александр Королев | Лучших рязанских ученых наградили в правительстве области
Фото: Александр Королев.

Торжественная церемония состоялась сегодня, в День российской науки. Больше десятка ученые были отмечены губернаторскими наградами – знаками «За заслуги перед Рязанской областью», почетными грамотами, благодарностями, подарками. Также были названы лауреаты ежегодной региональной премии «Молодой ученый», за которую в этот раз боролись 90 представителей вузовской науки.

Награды опытным и начинающим ученым вручил губернатор Олег Ковалев. Обращаясь к представителям научного сообщества, он сказал, что они всегда добиваются высоких результатов, получают награды на престижных конкурсах, их достижения успешно внедряются в практику.

– Интеллектуальный потенциал и целеустремленность наших ученых – работников вузов, научно-исследовательских учреждений – служат динамичному социально-экономическому развитию области, позволяют разрабатывать новые виды высокотехнологичной, импортозамещающей продукции, в целом работают на повышение уровня жизни в Рязанской области, – подчеркнул глава региона.

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№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
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