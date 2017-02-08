Бюджет Рязанской области пополнился на полмиллиарда рублей

Изменения в закон «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» приняла на внеочередном заседании 8 февраля областная Дума

Внесенными поправками доходная и расходная части областного бюджета увеличены более чем на 478 млн. рублей. Это целевые средства, дополнительно поступающие из федерального бюджета и предназначенные для сфер образования, здравоохранения, социальной защиты и других.

Как пояснила министр финансов региона Марина Наумова, 216 млн. рублей пойдет на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 64 млн. рублей – на реализацию федеральной целевой программы развития образования, 157 млн. рублей – субсидии на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами. По 14 млн. рублей будет направлено на улучшение жилищных условий молодых семей и на компенсацию отдельным категориям граждан платы взносов на капремонт. Важные направления, которые на федеральном уровне в этом году поддержаны впервые, – обустройство парков и скверов (3 млн. рублей) и поддержка муниципальных домов культуры и театров в городах численностью до 300 тысяч жителей (8 млн. рублей).

Кроме того, остаток средств, сложившихся на бюджетных счетах на 1 января 2017 года, почти в 1 млрд. 9 млн. рублей решено полностью направить в дорожный фонд региона. Изменения внесены также в ряд государственных программ Рязанской области.