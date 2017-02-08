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Главная страница / Новости Рязани и области
08.02.2017, 14:40
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В Рязанской области стартует фестиваль игровых судов

Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, завтра в 10.30 состоится открытие фестиваля игровых судебных процессов в рамках 11-го сезона проекта по взаимодействию школьников и судей «Знакомьтесь, судебная система России».

В открытии фестиваля примут участие представители правительства Рязанской области, руководство и судьи Рязанского областного суда, регионального министерства образования, Рязанского областного института развития образования, управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области и представители партнеров проекта – управления Судебного департамента в Рязанской области, регионального отделения Ассоциации юристов России, областной детской библиотеки, компаний «Гарант-Рязань» и «Консультант-Ока», ООО «Рязанский научно-исследовательский центр судебной экспертизы».

Откроют фестиваль команды рязанской школы № 48 и Тумской школы № 3. Обе команды выступят по самостоятельно разработанным фабулам гражданского и уголовного дела. В основе ситуаций, вызвавших интерес у участников, не только правовые, но и нравственные конфликты.

Анализировать и комментировать игру команд будут эксперты – судьи Рязанского областного суда.

В проекте участвуют старшеклассники из 13 школ города и области - команды школ №№ 3, 16, 22, 35, 48, 51, 55, 73, города Рязани, а также Тумская школа №3 Клепиковского района, Милославская, Ухоловская. В этом году к проекту впервые присоединились школы №№ 51, 73 г. Рязани, Скопинская № 1 и Льговская средняя школа Рязанского района.

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№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
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