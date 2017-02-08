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Главная страница / Новости Рязани и области
08.02.2017, 14:49
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Власть
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Губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства АСИ в ЦФО Дмитрием Абрамовым

В ходе состоявшейся сегодня встречи глава региона и руководитель представительства АСИ в ЦФО обсудили вопросы, касающиеся поддержки предпринимательства, продолжения работы по созданию благоприятных условий для бизнеса, в том числе снижения административных барьеров, применения системы преференций, внедрения в Рязанской области лучших практик, хорошо зарекомендовавших себя в других субъектах РФ.

Губернатор Олег Ковалев отметил, что в регионе реализуется ряд серьезных инвестпроектов, в частности, намечено строительство крупного молочного комплекса мощностью 400 тонн в сутки, рассматривается проект создания производства препаратов крови.

По словам руководителя представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрия Абрамова, конструктивное взаимодействие Рязанской области и АСИ будет продолжено. В рамках поездки он планирует посетить региональный чемпионат «Молодые профессионалы», провести ряд встреч с представителями бизнес-сообщества. Дмитрий Абрамов назначен новым руководителем представительства АСИ в Центральном федеральном округе в декабре 2016 года. Он отвечает за реализацию инвестпроектов в регионах ЦФО, обеспечивает взаимодействие региональных органов власти и партнеров АСИ.

На сегодняшний день в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, который проводится АСИ, Рязанская область занимает 38 место среди 85 регионов страны. Это на 32 позиции выше, чем в предыдущем году исследования. Как отметил на ХХ Петербургском международном экономическом форуме помощник Президента РФ Андрей Белоусов: «Рязанская область вошла в число 25 регионов, которые резко двинулись вверх».

Источник: сайт правительства Рязанской области

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№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
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