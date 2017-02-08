В Рязани задержали серийного вора

В полицию поступили сообщения о хищении детских колясок, сообщает сайт УМВД России по области. Жители некоторых домов на окраине Рязани оставляли на ночь в подъездах своих домов коляски, а на утро на месте их не обнаружили. Пострадавшие описали пропажи полицейским и рассказали, откуда были похищены коляски. Стражи правопорядка проанализировали объявления на региональных торговых площадках в интернете и вскоре среди предложений о продаже подержанных детских вещей обнаружили описание коляски, похожей на одну из похищенных.

В дальнейшем удалось установить личность продавца. Им оказался 28-летний рязанец. Как выяснилось, он высматривал на детской площадке, расположенной рядом с его домом, подходящие коляски, запоминал в какой подъезд их заносили, а вечером пытался в него проникнуть. Злоумышленнику удалось украсть пять колясок. Похищенное он хранил у себя дома.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.