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Главная страница / Новости Рязани и области
08.02.2017, 15:22
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Общество
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В Рязани задержали серийного вора

В полицию поступили сообщения о хищении детских колясок, сообщает сайт УМВД России по области. Жители некоторых домов на окраине Рязани оставляли на ночь в подъездах своих домов коляски, а на утро на месте их не обнаружили. Пострадавшие описали пропажи полицейским и рассказали, откуда были похищены коляски. Стражи правопорядка проанализировали объявления на региональных торговых площадках в интернете и вскоре среди предложений о продаже подержанных детских вещей обнаружили описание коляски, похожей на одну из похищенных.

В дальнейшем удалось установить личность продавца. Им оказался 28-летний рязанец. Как выяснилось, он высматривал на детской площадке, расположенной рядом с его домом, подходящие коляски, запоминал в какой подъезд их заносили, а вечером пытался в него проникнуть. Злоумышленнику удалось украсть пять колясок. Похищенное он хранил у себя дома.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

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№ 22 (5309) от
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