Рязанская область отмечена в числе лучших по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения

Сегодня под председательством директора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петра Чекмарева в режиме видеоконференции прошло совещание по вопросу развития Нечерноземной зоны Российской Федерации. В его работе принял участие заместитель председателя правительства области Сергей Дудукин, специалисты минсельхоза, руководители станций агрохимической службы и регионального филиала Госсорткомиссии.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Минсельхозом России разработан комплекс мер по развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны. Наиболее приоритетными направлениями развития сельских территорий Центрального Нечерноземья является мелиорация и ввод земель сельскохозяйственного назначения, молочное животноводство, выращивание картофеля, льна, кормовых и масличных культур. В частности, для регионов, отнесенных к зоне Нечерноземья, с 2017 года в рамках Федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» предусмотрены дополнительные меры поддержки на проведение работ по известкованию и фосфоритованию кислых почв, а также культуртехнических мероприятий на мелиорированных землях.

В ходе совещания Рязанская область отмечена в числе лучших регионов по вводу в оборот неиспользуемой пашни. По этому показателю за трехлетний период регион находится на 3 месте в Российской Федерации и является лидером среди регионов Нечерноземья. Ежегодно в области вводится около 30 тыс. га, за 2014-2016 годы введено 95 тыс. га неиспользуемой пашни. С вводом в оборот земель увеличивается и посевная площадь сельскохозяйственных культур, которую в 2017 году планируется увеличить еще на 22 тыс. га, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Сегодня министерство сельского хозяйства и продовольствия области совместно с минимуществом региона и Россельхознадзором ведет работу с крупными правообладателями земельных участков с целью ввода в оборот неиспользуемых земель. Данный вопрос находится на постоянном контроле губернатора Олега Ковалева.