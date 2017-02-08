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Главная страница / Новости Рязани и области
08.02.2017, 15:38
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Экономика
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В Рязани обсудили стратегию развития бизнеса

В областном центре прошел форум «Стратегия развития бизнеса в Рязанской области», организованный Рязанской торгово-промышленной палатой. Обсудить насущные проблемы и актуальные задачи собрались представители малого и среднего бизнеса, в работе форума приняли участие первый заместитель правительства области Сергей Самохин, глава администрации Рязани Олег Булеков, министр экономического развития и торговли Светлана Горячкина, депутаты городской и областной Думы. О месте России в современной мировой экономике и внешних вызовах 2017 года собравшимся рассказал заведующий отделом экономической теории Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор РАН Сергей Афонцев.

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№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
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