Более 15 процентов бюджета Рязанской области направлено на поддержку бизнеса

Об этом шла речь на прошедшем сегодня в Рязани форуме «Стратегия развития бизнеса в Рязанской области», организованном Рязанской торгово-промышленной палатой. В форуме приняли участие представители бизнеса, первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, глава администрации Рязани Олег Булеков.

– Тема развития бизнеса – важнейшая. Почти треть населения области занята на предприятиях малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают треть валового регионального продукта. Правительство области совместно с областной Думой прикладывает максимум усилий для поддержки малого и среднего бизнеса. Уверен, отдача будет, - сказал Сергей Самохин, приветствуя участников форума.

А важности консолидации усилий на форуме говорил и глава администрации областного центра.

– Все те меры государственной поддержки, которые действуют в регионе, должны быть направлены в одно русло, работать эффективно. У нас есть много различных программ, наша задача донести до бизнеса нужную для него информацию. Более 15 процентов регионального бюджета – это различные меры поддержки предпринимательства, – отметил Олег Булеков.