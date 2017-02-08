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Главная страница / Новости Рязани и области
08.02.2017, 15:39
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Экономика
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Более 15 процентов бюджета Рязанской области направлено на поддержку бизнеса

Об этом шла речь на прошедшем сегодня в Рязани форуме «Стратегия развития бизнеса в Рязанской области», организованном Рязанской торгово-промышленной палатой. В форуме приняли участие представители бизнеса, первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, глава администрации Рязани Олег Булеков.

– Тема развития бизнеса – важнейшая. Почти треть населения области занята на предприятиях малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают треть валового регионального продукта. Правительство области совместно с областной Думой прикладывает максимум усилий для поддержки малого и среднего бизнеса. Уверен, отдача будет, - сказал Сергей Самохин, приветствуя участников форума.

А важности консолидации усилий на форуме говорил и глава администрации областного центра.

– Все те меры государственной поддержки, которые действуют в регионе, должны быть направлены в одно русло, работать эффективно. У нас есть много различных программ, наша задача донести до бизнеса нужную для него информацию. Более 15 процентов регионального бюджета – это различные меры поддержки предпринимательства, – отметил Олег Булеков.

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№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
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