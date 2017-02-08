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08.02.2017, 15:41
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Общество
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Участники чемпионата WorldSkills Russia в Рязани обсудили будущее молодых предпринимателей

«Круглый стол» «Молодежь и бизнес» собрал представителей Ассоциации молодежного предпринимательства, вузов и ссузов области, школьников и студентов
Автор фото: Татьяна Клемешева | Участники чемпионата WorldSkills Russia в Рязани обсудили будущее молодых предпринимателей
Фото: Татьяна Клемешева.

Модераторами беседы стали заместитель министра образования региона Владимир Усков и руководитель программы «Молодежная школа предпринимательства» области Екатерина Гераскина.

Участники говорили о том, как мотивировать молодежь качественно учиться и дополнительно изучать основы предпринимательской деятельности, чтобы иметь возможность открыть свое дело. «Очень большая группа людей, которые могли и хотели бы заняться бизнесом, но боятся рисков, – именно студенты. Наша задача – показать им, как работать на себя без потерь, содействовать и сопровождать», – отметила Екатерина Гераскина.

Немалая роль в первоначальном информировании молодежи о программах поддержки предпринимателей должна отводиться вузам и ссузам, считают участники «круглого стола». Начальник управления по развитию малого бизнеса и потребительского рынка министерства экономического развития и торговли области Людмила Ельчанинова подчеркнула, что студенты еще на этапе обучения могут постигать основы бизнеса. Особенно это касается техникумов и колледжей, где многие выпускники заинтересованы в открытии своего дела. О примерах такой работы с молодежью рассказала директор Ряжского дорожного техникума им. Героя Советского Союза А. М. Серебрякова Наталья Арсагова, а также представители вузов Рязани.

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№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
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