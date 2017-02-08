В Рязани обсудили новые формы профориентационной работы с молодежью

В рамках регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia в Рязани прошел «круглый стол», посвященный обсуждению новых форм организации профориентационной работы со школьниками. В нем приняли участие руководители и педагоги образовательных организаций региона, руководители отделов кадров предприятий, школьники. В докладах, озвученных участниками «круглого стола», были затронуты вопросы интеграции образования, науки и производства; развития взаимодействия «школа – колледж – вуз –предприятие»; проектной деятельности школьников; практической профориентации по профессиям в АПК.

– Система профориентации, которая у нас сейчас существует, требует усовершенствования, – отметила начальник управления образования министерства образования области Надежда Куликова. – Далеко не каждый ребенок относится ответственно к выбору профессии. Часто школьники делают его не осознанно, по совету родителей или знакомых, а потом не могут трудоустроиться. Они должны знать, какие профессии востребованы в регионе, чтобы учеба в ссузах и вузах не прошла даром. Именно на такое информирование должна быть направлена профориентация.

Участники «круглого стола» смогли поделиться своим опытом профориентационной работы с молодежью и обсудить возможности сотрудничества.