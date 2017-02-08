Областная общественно-политическая газета
23:44 МСК
Среда
08 февраля 2017 года
№22 (5309)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Бюджет Рязанской области пополнился на полмиллиарда рублей41 ДТП произошло за сутки на дорогах Рязанской области Губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства АСИ в ЦФО Дмитрием АбрамовымУчастники чемпионата WorldSkills Russia в Рязани обсудили будущее молодых предпринимателейДвух работников одной из транспортных организаций Рязани незаконно уволили Губернатор Рязанской области Олег Ковалев обсудил с аграриями состояние и перспективы развития отрасли растениеводства В Рязани «десятка» сбила пешехода В Рязанской области стартует фестиваль игровых судов В Рязанском медицинском колледже обсудили модели современного среднего медицинского образования Лучших рязанских ученых наградили в правительстве области Более 15 процентов бюджета Рязанской области направлено на поддержку бизнесаХК «Рязань» с блеском выиграл у динамовцев из Петербурга Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области на минувшей неделе не достигла эпидпорога В Рязани обсудили стратегию развития бизнесаВ Московском районе Рязани социальные услуги стали доступнее Рязанские медики получили награды министерства РФ Жажда алкоголя заставила жителя Рязанской области взяться за нож В Рязани задержали серийного вора В Рязани обсудили новые формы профориентационной работы с молодежью В Рязани будет открыт новый центр поддержки малого и среднего предпринимательства В январе на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 139 обращений Рязанский региональный этап чемпионата WorldSkills проходит на высоком уровнеРязанская область отмечена в числе лучших по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначенияНочью в уборке Рязани от снега были задействованы 59 единиц техники Рязанские активисты ОНФ призвали навести порядок на площадках для ярмарок выходного дня
Главная страница / Новости Рязани и области
08.02.2017, 16:03
Просмотров: 137
Общество
Версия для печати

В Рязани обсудили новые формы профориентационной работы с молодежью

В рамках регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia в Рязани прошел «круглый стол», посвященный обсуждению новых форм организации профориентационной работы со школьниками. В нем приняли участие руководители и педагоги образовательных организаций региона, руководители отделов кадров предприятий, школьники. В докладах, озвученных участниками «круглого стола», были затронуты вопросы интеграции образования, науки и производства; развития взаимодействия «школа – колледж – вуз –предприятие»; проектной деятельности школьников; практической профориентации по профессиям в АПК.

– Система профориентации, которая у нас сейчас существует, требует усовершенствования, – отметила начальник управления образования министерства образования области Надежда Куликова. – Далеко не каждый ребенок относится ответственно к выбору профессии. Часто школьники делают его не осознанно, по совету родителей или знакомых, а потом не могут трудоустроиться. Они должны знать, какие профессии востребованы в регионе, чтобы учеба в ссузах и вузах не прошла даром. Именно на такое информирование должна быть направлена профориентация.

Участники «круглого стола» смогли поделиться своим опытом профориентационной работы с молодежью и обсудить возможности сотрудничества.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:16
Рязанские медики получили награды министерства РФ
18:09
Рязанские активисты ОНФ призвали навести порядок на площадках для ярмарок выходного дня
17:31
В Московском районе Рязани социальные услуги стали доступнее
17:30
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев обсудил с аграриями состояние и перспективы развития отрасли растениеводства
17:16
В Рязани будет открыт новый центр поддержки малого и среднего предпринимательства
17:04
В Рязанском медицинском колледже обсудили модели современного среднего медицинского образования
16:40
В январе на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 139 обращений
16:31
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области на минувшей неделе не достигла эпидпорога
16:22
Рязанский региональный этап чемпионата WorldSkills проходит на высоком уровне
16:03
В Рязани обсудили новые формы профориентационной работы с молодежью
Вся лента новостей
№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
Архив номеров
В следующем номере
От идеи – до успеха
Рязанское научное сообщество демонстрирует высокий потенциал
Стратегия, планирование, консолидация
дадут новый импульс развитию предпринимательства
Что посеем?
В регионе растениеводству уделяется особое внимание
По ступеням роста
Губернатор Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрием Абрамовым
Полмиллиарда на социальные нужды
Бюджет региона пополнился на значительную сумму
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы