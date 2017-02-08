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08.02.2017, 16:22
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Общество
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Рязанский региональный этап чемпионата WorldSkills проходит на высоком уровне

Автор фото: Дмитрий Осинин | Рязанский региональный этап чемпионата WorldSkills проходит на высоком уровне
Фото: Дмитрий Осинин.

Сегодня на центральной площадке чемпионата «Молодые профессионалы» международного движения WorldSkills в многофункциональном комплексе «Рязанский» побывали руководитель представительства АСИ в ЦФО Дмитрий Абрамов, заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, министр образования области Ольга Щетинкина, министр экономического развития и торговли региона Светлана Горячкина.

Они ознакомились с тем, как идут соревнования по профмастерству, пообщались с участниками чемпионата и их наставниками.

– Этот чемпионат помогает молодым рязанцам полностью раскрыть свои способности, а гостям соревнований – узнать больше о тех профессиях, по которым готовят специалистов ссузы региона, – отметил первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин. – В области уделяется серьезное внимание созданию условий для профессионального роста молодых специалистов, для обмена опытом. Ранее представители Рязанской области участвовали в подобных чемпионатах в других регионах и демонстрировали хорошие результаты.

Руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ЦФО Дмитрий Абрамов отметил высокий уровень организации регионального чемпионата «Молодые профессионалы» и подчеркнул, что большое количество участников и посетителей свидетельствует о том, что такие конкурсы востребованы и интерес к рабочим профессиям растет.

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№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
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