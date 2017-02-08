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Главная страница / Новости Рязани и области
08.02.2017, 16:31
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Здоровье
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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области на минувшей неделе не достигла эпидпорога

Как сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, с 30 января по 5 февраля заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения области регистрировалась ниже эпидемического порога на 27,2 процента, по городу Рязани – на 20,6 процента.

Специалисты обследовали 68 человек, у трех из них лабораторные анализы подтвердили наличие вируса гриппа А(H3N2). С начала эпидемиологического сезона диагноз «Грипп» лабораторно подтвердили у 142 заболевших.

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№ 22 (5309) от
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