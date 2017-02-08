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08.02.2017, 16:40
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Общество
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В январе на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 139 обращений

Как сообщает сайт ведомства, 67 обращений касались вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 55 – защиты прав потребителей. В частности, граждан интересовала профилактика инфекционных заболеваний (19 обращений), качество и безопасность пищевых продуктов (12 обращений), детских товаров (10 обращений).

Непищевая спиртсодержащая продукция интересовала 8 обратившихся по телефону «горячей» линии. 6 человек задавали вопросы, касающиеся условиях проживания, двоих интересовало качество питьевой воды. Граждане также задавали вопросы, касающиеся порядка получения разрешительных документов, условий воспитания и обучения, медицинских осмотров и другие.

Кроме того, граждане обращались за консультациями при возврате или обмене непродовольственных товаров на аналогичный товар, с вопросами о продаже товаров ненадлежащего качества, о правилах торговли.

Все обратившиеся получили консультации и разъяснения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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№ 22 (5309) от
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