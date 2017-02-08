В Рязанском медицинском колледже обсудили модели современного среднего медицинского образования

В рамках I Регионального чемпионата Рязанской области WorldSkills состоялся «круглый стол» на тему «Молодые профессионалы: от школьной скамьи до успешной практики». На нем обсудили современные модели профессионального образования и ранней профессиональной ориентации на основе международной практики чемпионатов WorldSkills. Это поможет обеспечить продвижение в реальную жизнь современных технологий.

В работе «круглого стола» приняли участие более 50 человек – это представители медицинских организаций, Ассоциации медицинских сестер Рязанской области, Рязанского медицинского университета, образовательных организаций.

К участникам «круглого стола» обратились заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, член комитета Совета Федерации по социальной политике Лариса Тюрина. Все они отметили, что проведение регионального чемпионата WorldSkills поможет повысить профессиональное образование и профориентацию в регионе.

Директор Рязанского медицинского колледжа Наталья Литвинова подчеркнула, что для оказания медицинской помощи пациентам на уровне мировых стандартов требуется консолидация усилий образования и здравоохранения, формирование современных ресурсов для подготовки специалистов.

В заключение «круглого стола» было принято решение организовать широкую пропагандистскую работу по информированию медицинских работников и школьников о движении WorldSkills, активно развивать взаимодействие медицинских организаций и медицинского колледжа в практической подготовке средних медицинских работников, распространить опыт успешных практик оказания медицинской помощи путем размещения информации на сайтах медицинских организаций.