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08.02.2017, 17:16
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Общество
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В Рязани будет открыт новый центр поддержки малого и среднего предпринимательства

Об этом рассказала министр экономического развития и торговли Рязанской области Светлана Горячкина на прошедшем сегодня форуме «Стратегия развития бизнеса в Рязанской области», организованном Рязанской торгово-промышленной палатой.

Светлана Горячкина напомнила присутствующим о том, что в Рязанской области действует 27 муниципальных центров поддержки малого и среднего предпринимательства, в настоящее время создается региональный центр, который будет функционировать в Рязани уже в марте этого года.

– Центр станет единым окном на территории области, который будет аккумулировать все формы поддержки бизнеса, действующие в регионе, через этот центр будут реализовываться образовательные программы для бизнеса, семинары, «круглые столы» по актуальным темам, – рассказала министр.

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№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
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