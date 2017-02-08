Губернатор Рязанской области Олег Ковалев обсудил с аграриями состояние и перспективы развития отрасли растениеводства

В большом зале правительства области состоялось совещание на тему «Состояние и перспективы развития отрасли растениеводства». Его провел губернатор Олег Ковалев. В 2016 году аграрии области собрали 1687,4 тыс. тонн зерна, 139,6 тыс. тонн масличных культур, 339,5 тыс. тонн сахарной свеклы, 132,8 тыс. тонн картофеля и 20,5 тыс. тонн овощей. Много внимания на совещании было уделено подготовке к предстоящей весенней посевной. Она будет проходить в новых условиях финансирования, при изменившемся порядке льготного кредитования и бюджетного субсидирования крестьян. Одним из главных факторов повышения урожайности сельскохозяйственных культур является применение минеральных удобрений. В целом по области наблюдается положительная динамика. Показатели – выше среднероссийских. Как отметил генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» Владимир Бродский, регион на данный момент получил удобрений на 58 процентов больше, чем в прошлом году, а цены на них – ниже. Вместе с тем, работа по повышению плодородия почв нуждается в непрерывном совершенствовании. Рязанская область находится на третьем месте в России и на первом в Нечерноземье по вводу в оборот неиспользуемой пашни. Ежегодно в регионе вводится – около 30 тыс. га. Посевную площадь сельскохозяйственных культур в этом году планируется увеличить еще на 22 тыс. га. Перспективы отрасли во многом связаны с ростом производства высокорентабельных, маржинальных культур. Парк основной сельскохозяйственной техники насчитывает 4782 трактора. Готовность их к посевной – также выше, чем в прошлом году. Важно также провести сев, используя высокопродуктивные и элитные семена.

В работе совещания принял участие заместитель председателя правительства области Сергей Дудукин.