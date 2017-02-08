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08.02.2017, 17:31
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Общество
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В Московском районе Рязани социальные услуги стали доступнее

Автор фото: Дмитрий Осинин | В Московском районе Рязани социальные услуги стали доступнее
Фото: Дмитрий Осинин.

Сегодня, 8 февраля, в отделе социальной защиты населения по Московскому району Рязани начала работу клиентская служба. Одной из главных ее задач является повышение уровня обслуживания и максимального комфортного приема посетителей.

Теперь человеку не нужно, чтобы получить консультации и оформить документы, ходить по кабинетам, ведь сделать все это можно в клиентской службе. В ней, по словам руководителя отдела Юрия Куренова, работают высоко квалифицированные специалисты, готовые ответить на любой вопрос.

В первый день работы клиентскую службу посетили заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина и министр социальной защиты населения Денис Боков. Они осмотрели помещение службы, пообщались с персоналом и посетителями.

«Мы улучшили качество обслуживания жителей самого большого района Рязани, – отметила Елена Буняшина. – Уверена, клиентская служба поможет гражданам получить качественные услуги». По ее словам, в дальнейшем планируется создание подобных клиентских служб и в других отделах соцзащиты города.

Напомним, что сейчас часть социальных услуг можно получить и через сеть МФЦ. Вместе с тем в клиентской службе отдела социальной защиты населения по Московскому району Рязани специалисты при необходимости помогают посетителям регистрироваться на едином портале госуслуг.

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№ 22 (5309) от
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