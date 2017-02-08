Рязанские активисты ОНФ призвали навести порядок на площадках для ярмарок выходного дня

Активисты Общероссийского народного фронта в Рязанской области подготовили обращение в администрацию областного центра с просьбой обратить внимание на уборку территорий, на которых проходят ярмарки выходного дня в микрорайонах города. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

К активистам движения обратились жители Рязани, посещающие ярмарку выходного дня, работающую по субботам в микрорайоне Канищево, возле строения по улице Станкозаводская, 30. Похожая ситуация отмечена в других удаленных от центра города микрорайонах, где проходят ярмарки.

По словам пенсионерки Ольги Батушевой, ярмарка весьма популярна у местных жителей, однако в зимнее время передвигаться по территории ярмарки стало совсем неудобно, так как она не очищается от снега и наледи. «Когда теплеет, под ногами образуется снежная каша, когда подморозит – лед», – рассказала женщина.

Значительная часть посетителей ярмарки – пенсионеры. Для них, как и для молодых мам, субботние закупки даются с трудом. После ярмарки остается мусор, который также вовремя не убирается.

«Мы просим городские власти обратить внимание на уборку территорий, на которых работают популярные у рязанцев ярмарки выходного дня. Это очень хорошо, что рязанцы могут купить недалеко от дома продукцию сельхозпроизводителей, семейных ферм. Но неочищенная от снега территория, а также мусор после окончания торговли дискредитируют в глазах горожан это благое начинание», – заявил член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Анатолий Гусев.