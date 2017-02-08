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08.02.2017, 18:16
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Общество
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Рязанские медики получили награды министерства РФ

Автор фото: Анна Добролежа | Рязанские медики получили награды министерства РФ
Фото: Анна Добролежа.

В Рязанском медицинском колледже состоялось награждение призеров Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Почетные грамоты Министерства здравоохранения РФ за усешное участие во Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 2015 года получили акушерка областного клинического перинатального центра Оксана Механтьева, медицинская сестра областной клинической больницы Наталья Кузнецова.

В 2016 году в номинации «Лучший лаборант-техник» этого же конкурса стала Татьяна Устюкова, старший фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории. Она работает на новейшем медицинском оборудовании, аналоги которого есть только в пяти клиниках России. На нем Татьяна Юрьевна проводит цитометрию (исследование) раковых клеток.

Почетные грамоты медицинские работники получили из рук заместителя председателя правительства Рязанской области Елены Буняшиной и члена комитета Совета Федерации по социальной политике Ларисы Тюриной. В этот же день они вручили нагрудный знак «Отличник здравоохранения» рентгенлаборанту городской клинической больницы № 4 Юрию Яковлевичу Еремину. В сфере медицины он работает уже 70 лет. В 1946 году он окончил фельдшерско-акушерскую школу и устроился фельдшером в клиническую больницу имени Семашко. Затем переучился на рентгенолога и перешел на работу в городскую клиническую больницу № 4 , где трудится уже 62 года. Помимо работы с пациентами, Юрий Яковлевич вел большую общественную деятельность. С 1960 по 1990 гг. он организовывал в городе спортивные соревнования между медицинскими учреждениями, в рамках которых проводились чемпионаты по легкой атлетике, плаванию, стрельбе. Сам Юрий Яковлевич имеет II спортивный разряд по плаванию, лыжному спорту, бегу и стрельбе. Пропаганду здорового образа жизни он вел и в своей больнице. В течение трех лет он проводил для коллег оздоровительную гимнастику и спортивные тренировки в группе здоровья. Сегодня ветеран медицины продолжает работу в рентген-кабинете и после награждения поспешил к своим пациентам.

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№ 22 (5309) от
08 февраля 2017
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