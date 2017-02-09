Дело совести

Областная общественно-политическая газета
05:41 МСК
Четверг
09 февраля 2017 года
№23 (5310)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани обсудили новые формы профориентационной работы с молодежью Рязанский региональный этап чемпионата WorldSkills проходит на высоком уровнеВ Московском районе Рязани социальные услуги стали доступнее Ночью в уборке Рязани от снега были задействованы 59 единиц техники В Рязанской области стартует фестиваль игровых судов Жажда алкоголя заставила жителя Рязанской области взяться за нож Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области на минувшей неделе не достигла эпидпорога Рязанские медики получили награды министерства РФ Губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства АСИ в ЦФО Дмитрием АбрамовымРязанские активисты ОНФ призвали навести порядок на площадках для ярмарок выходного дня Рязанская область отмечена в числе лучших по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначенияГубернатор Рязанской области Олег Ковалев обсудил с аграриями состояние и перспективы развития отрасли растениеводства 41 ДТП произошло за сутки на дорогах Рязанской области В Рязани «десятка» сбила пешехода В Рязанском медицинском колледже обсудили модели современного среднего медицинского образования В Рязани будет открыт новый центр поддержки малого и среднего предпринимательства ХК «Рязань» с блеском выиграл у динамовцев из Петербурга Бюджет Рязанской области пополнился на полмиллиарда рублейБолее 15 процентов бюджета Рязанской области направлено на поддержку бизнесаВ январе на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 139 обращений В Рязани задержали серийного вора Двух работников одной из транспортных организаций Рязани незаконно уволили Лучших рязанских ученых наградили в правительстве области Участники чемпионата WorldSkills Russia в Рязани обсудили будущее молодых предпринимателейВ Рязани обсудили стратегию развития бизнеса
Главная страница / Новости Рязани и области
09.02.2017
Просмотров: 73
№23 (5310) |
Четвёртая полоса
Культура
Версия для печати

Дело совести

На XX фестивале школьных музеев «Люби и знай свою Рязань» говорили о том, почему нам сегодня необходимо вернуть историческую память
Автор фото: Вячеслав Астафьев. На фото: Вокально-инструментальный ансамбль школы №49 на церемонии открытия фестиваля исполняет песню земляка Анатолия Новикова «Эх, дороги!»
Фото автора.
На снимке: Вокально-инструментальный ансамбль школы №49 на церемонии открытия фестиваля исполняет песню земляка Анатолия Новикова «Эх, дороги!»

Каждый год организаторы фестиваля на церемонии открытия говорят о том, что музейная педагогика способствует формированию у школьников гражданских качеств, уважительного отношения к историческому прошлому России, воспитанию нравственных и духовных ценностей. Все так, но есть за этими понятиями что-то более важное для каждого гражданина страны.

– Как только исчезает память о прошлом своей страны, о ее заслугах, исторических событиях, то исчезает ее народ, – сказала на церемонии открытия фестиваля заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева. – Нас пытались завоевать физически, но этого не получилось. Пытались влиять на нас экономическими санкциями, и опять не вышло. Теперь взялись за нашу память, хотят исказить наше прошлое. И все то, что делаете вы в своих школьных музеях, сохранение памяти, – это долг патриота страны.

Фестивали школьных музеев – это творческие отчеты юных музееведов и их руководителей о том, что удалось сделать за год. На XX фестивале было представлено 43 школьных музея. У кого-то за год появились новые экспонаты, кто-то предлагает интересные методические разработки, в чьих-то музеях побывали известные всему миру рязанцы.

– Интересных проектов много, и каждый по своей значимости выходит за рамки школы, – говорит член жюри, рязанский краевед Игорь Канаев. – Школа №16, например, где уже больше 30 лет изучают космос, представила на фестиваль прижизненное издание трудов Константина Циолковского, в котором великий ученый собственноручно делал пометки. В 19-й школе появилась каюта капитанов Головнина, Загоскина и Авинова. В музее 7-й школы – новые экспонаты от шефов-десант­ников. Музеи по праву являются живыми книгами памяти, и задача школы в том, чтобы эту память сохранить и пронести через годы.

– Сохранение памяти о прошлом – это не только задача крупных музеев, официальных структур, – говорит профессор РГУ имени С.А. Есенина Петр Акульшин. – Это дело совести каждого человека. Взрослые, которые находят время заниматься музейной педагогикой, воспитывают настоящих граждан нашей страны.

Школа №49 принимает фестиваль впервые, хотя имеет богатый опыт музейной работы. После церемонии открытия для участников и гостей фестиваля была организована экскурсия по школьному музею 141-й Киевской Краснознаменной стрелковой дивизии, в составе которой сражались и прошли славный боевой путь сотни рязанцев.

– Помещение известного в городе школьного музея, становившегося в разные годы победителем и лауреатом региональных и всероссийских смотров-конкурсов, было капитально отремонтировано нашими шефами – компанией «Газ­промнефть – Рязанский завод битумных материалов», – говорит директор школы №49 города Рязани Дмитрий Филиппов. – Большая организационная и финансовая помощь школе в подготовке и проведении фестиваля была оказана компаниями «Гардиан стекло Рязань», «КРЗ» и «Роса 1». Это очень важно, поскольку помощь школе – это правильное вложение инвестиций в будущее нашей страны.

Сегодня фестиваль продолжит свою работу на площадке школы №2, а завтра в 7-й русской классической школе подведут итоги работы за три дня. В планах организаторов фестиваля – создать в Интернете портал, на котором будет аккумулирована вся актуальная информация по работе школьных музеев. Это позволит организовать взаимодействие уже внутри российского сообщества.

Статья опубликована в номере 23 (5310) от 09 февраля 2017 года
Загугленное поколение
Димитрий Соколов
Два гения
Великий русский писатель Достоевский сформулировал суть русского явления «Пушкин»
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Наука
От идеи – до успеха
Рязанское научное сообщество демонстрирует высокий потенциал
Людмила Иванова
Общество
Стратегия, планирование, консолидация
дадут новый импульс развитию предпринимательства
Светлана Максимова
АПК
Что посеем?
В регионе растениеводству уделяется особое внимание
Юрий Евстифеев
Общество
По ступеням роста
Губернатор Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрием Абрамовым
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Полмиллиарда на социальные нужды
Бюджет региона пополнился на значительную сумму
Татьяна Железнова
Общество
О самом главном
Изъятие ребенка из семьи – крайняя мера, которая применяется только тогда, когда существует угроза здоровью и жизни
Ольга Трубушкина
Общество
По принципу одного окна
В Московском районе Рязани социальные услуги стали доступнее
Ольга Трубушкина
Общество
Выбор должен быть верным
В Рязани обсуждают новые формы профориентационной работы с молодежью
Общество
Ай-ти для дома престарелых
Пожилые люди в Скопинском доме-интернате с увлечением осваивают компьютер
Татьяна Железнова
Общество
Космос как предчувствие
В стенах факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина начались «Циолковские вечера»
Авторская колонка
Загугленное поколение
Димитрий Соколов
Спорт
Памяти земляка
Борцы греко-римского стиля – в память о героях
Культура
«СЛАВЯ РУССКУЮ КРАСУ…»
Заметки о двух книгах поэтов-земляков
Владимир Хомяков
№ 23 (5310) от
09 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
От идеи – до успеха
Рязанское научное сообщество демонстрирует высокий потенциал
Стратегия, планирование, консолидация
дадут новый импульс развитию предпринимательства
Что посеем?
В регионе растениеводству уделяется особое внимание
По ступеням роста
Губернатор Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрием Абрамовым
Полмиллиарда на социальные нужды
Бюджет региона пополнился на значительную сумму
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы