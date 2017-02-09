Дело совести

На XX фестивале школьных музеев «Люби и знай свою Рязань» говорили о том, почему нам сегодня необходимо вернуть историческую память

Каждый год организаторы фестиваля на церемонии открытия говорят о том, что музейная педагогика способствует формированию у школьников гражданских качеств, уважительного отношения к историческому прошлому России, воспитанию нравственных и духовных ценностей. Все так, но есть за этими понятиями что-то более важное для каждого гражданина страны.

– Как только исчезает память о прошлом своей страны, о ее заслугах, исторических событиях, то исчезает ее народ, – сказала на церемонии открытия фестиваля заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева. – Нас пытались завоевать физически, но этого не получилось. Пытались влиять на нас экономическими санкциями, и опять не вышло. Теперь взялись за нашу память, хотят исказить наше прошлое. И все то, что делаете вы в своих школьных музеях, сохранение памяти, – это долг патриота страны.

Фестивали школьных музеев – это творческие отчеты юных музееведов и их руководителей о том, что удалось сделать за год. На XX фестивале было представлено 43 школьных музея. У кого-то за год появились новые экспонаты, кто-то предлагает интересные методические разработки, в чьих-то музеях побывали известные всему миру рязанцы.

– Интересных проектов много, и каждый по своей значимости выходит за рамки школы, – говорит член жюри, рязанский краевед Игорь Канаев. – Школа №16, например, где уже больше 30 лет изучают космос, представила на фестиваль прижизненное издание трудов Константина Циолковского, в котором великий ученый собственноручно делал пометки. В 19-й школе появилась каюта капитанов Головнина, Загоскина и Авинова. В музее 7-й школы – новые экспонаты от шефов-десант­ников. Музеи по праву являются живыми книгами памяти, и задача школы в том, чтобы эту память сохранить и пронести через годы.

– Сохранение памяти о прошлом – это не только задача крупных музеев, официальных структур, – говорит профессор РГУ имени С.А. Есенина Петр Акульшин. – Это дело совести каждого человека. Взрослые, которые находят время заниматься музейной педагогикой, воспитывают настоящих граждан нашей страны.

Школа №49 принимает фестиваль впервые, хотя имеет богатый опыт музейной работы. После церемонии открытия для участников и гостей фестиваля была организована экскурсия по школьному музею 141-й Киевской Краснознаменной стрелковой дивизии, в составе которой сражались и прошли славный боевой путь сотни рязанцев.

– Помещение известного в городе школьного музея, становившегося в разные годы победителем и лауреатом региональных и всероссийских смотров-конкурсов, было капитально отремонтировано нашими шефами – компанией «Газ­промнефть – Рязанский завод битумных материалов», – говорит директор школы №49 города Рязани Дмитрий Филиппов. – Большая организационная и финансовая помощь школе в подготовке и проведении фестиваля была оказана компаниями «Гардиан стекло Рязань», «КРЗ» и «Роса 1». Это очень важно, поскольку помощь школе – это правильное вложение инвестиций в будущее нашей страны.

Сегодня фестиваль продолжит свою работу на площадке школы №2, а завтра в 7-й русской классической школе подведут итоги работы за три дня. В планах организаторов фестиваля – создать в Интернете портал, на котором будет аккумулирована вся актуальная информация по работе школьных музеев. Это позволит организовать взаимодействие уже внутри российского сообщества.