Памяти земляка

Борцы греко-римского стиля – в память о героях

В спортивном комплексе «Метеор» состоялось первенство Рязанской области по греко-римской борьбе среди юниоров памяти Героя Советского Союза И.Ф. Зайцева. Эти соревнования стали уже традиционными и проводились в 44-й раз. В них участвовало 168 спортсменов (21 команда) из Рязанской, Московской, Тамбовской, Тульской областей, Республики Мордовия и Республики Азербайджан.

Торжественное открытие началось с физкультурного парада, под звуки Гимна был поднят Государственный флаг Российской Федерации. С напутственным словом к участникам обратился Юрий Зайцев – внук Героя Советского Союза И.Ф. Зайцева. Он пожелал участникам спортивных побед, высоко оценил уровень мастерства юных борцов и организацию турнира. Поединки борцов оценивала представительная коллегия судей высших и международных категорий. Главным судьей на этих соревнованиях был судья республиканской категории В.А. Орлов. Ему помогал Тофик Пашаев, представитель судейского сообщества города Тамбова. За схватками борцов наблюдали спортивные арбитры, среди них была девятнадцатилетняя Анастасия Маркуца.

– Я шестой год занимаюсь женской вольной борьбой, кандидат в мастера спорта, – рассказала Анастасия Маркуца. – Арбитром – первый год. Знанию необходимых судейских правил меня обучал мой тренер Валерий Николаевич Хабаров. С ним мы готовимся к соревнованиям на первенство ЦФО по женской вольной борьбе. А вообще, моя мечта – участвовать в Олимпиаде.

На этом турнире впервые выступали Людмила Потапова, Софья Баснер, Елена Накапкина и Елизавета Потапова. У этих юных спортсменок были достойные соперники, однако в спорте, как известно, побеждает сильнейший. Первое место у Людмилы Потаповой, представительницы Михайловской ДЮСШ.

Неплохие результаты показали щацкие борцы Иван Богатов, Иван Сидоров, Владислав Тюрин. В декабре 2016 года они участвовали в турнире имени чемпиона мира И.И. Чуфистова. Турнир проходил в их родном городе и собрал 150 борцов. Их тренер Сергей Черемисин рассказывал: «Долгое время щацким юниорам не удавалось выходить на высокий уровень. Однако в последнее время они стали активно участвовать во всех соревнованиях, проводимых в Рязанской области и за ее пределами. Появились и первые победы».

Сергей Николаевич одиннадцатый год обучает щацких мальчишек греко-римской борьбе. Он дипломированный специалист, выпускник факультета физической культуры РГУ имени С.А. Есенина. После вуза вернулся на родину, работает тренером в местной ДЮСШ, женился. У него две очаровательные дочери и маленький годовалый сынок Сашка, будущий борец.

Учредителем этого турнира стало министерство молодежной политики и спорта Рязанской области. На торжественной части заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Павел Гамзин вручил удостоверения кандидата в мастера спорта михайловским спортсменам – Виталию Бегяну и Артему Гайваронскому. Победители и призеры соревнований были награждены почетными грамотами, медалями и кубками.

Александр Федосеев