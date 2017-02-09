Областная общественно-политическая газета
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09 февраля 2017 года
№23 (5310)
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09.02.2017
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№23 (5310) |
Четвёртая полоса
Культура
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«СЛАВЯ РУССКУЮ КРАСУ…»

Заметки о двух книгах поэтов-земляков

Хорошо, что есть на земле нашей рязанской поэтические праздники! И, прежде всего, всероссийский Есенинский и областной Маркинский.

Здесь мы не только выступаем со сцены, читая свои лучшие, сердцем выношенные строки, но и встречаемся вновь, наполняемся дружеством. По традиции дарим только что выпущенные книги. Я недавно передал поэтам-землякам Борису Гучкову и Евгению Юшину свое «Весноцветье» и получил от них ответные сборники. От Бориса – «С истока до самого моря», а от Евгения – «Ковчег». С обоими авторами я знаком давно, почти три десятка лет.

Судьбы этих поэтов во многом схожи. Оба они «в пятидесятых рождены», служили в армии, получили раннюю известность, не обделены публикациями и книгами, коих выпустили каждый десятка по полтора. Отмечены и престижными премиями: Борис Гучков является лауреатом Всероссийской литературной премии «Сталинград» и Государственной премии Волгоградской области в сфере литературы, а Евгений Юшин удостоен Большой литературной премии России и премии имени Александра Невского «России верные сыны». Имеется, наверное, и главное сходство этих авторов – они оба влюблены в Рязанщину, в Мещерский край. Тому есть причины: Борис Гучков, хотя и живет долгие десятилетия в Волгограде, но родился и вырос в Касимове, куда, кстати, регулярно наведывается. Уроженец Подмосковья Евгений Юшин провел детство на есенинской земле, а в настоящее время почти по полгода обитает в Клепиковском районе.

Отчему свету, заповедному миру Мещеры и посвящены новые книги земляков.

В сборник Бориса Гучкова «С истока до самого моря» вошли разнообразные по тематике произведения. Есть здесь стихи о Санкт-Петербурге, Эстонии, Испании, где довелось побывать поэту. И все же самыми заветными для автора являются строки о родном Касимове:

Покину дом,
переступив порог.
В конце концов –
не постарел еще я!
Где оскорбленным чувствам
уголок?
Конечно, это ты,
моя Мещера.
Заречный луг
мне храм и мавзолей.
Уйду в ночное, сердце успокою.
Здесь хороша
картошечка в золе
Костра над вечереющей Окою.

(…)

Муза внимает поэтическим просьбам и, конечно же, откликается на них. Подолгу проживая на Рязанщине, Евгений Юшин создает произведения, исполненные самобытного взгляда на природу песенного края.

Я тебя уведу
за сосновые тихие скрипы,
Где ромашковый ветер
целует румянец реки,
Где в малиновом звоне
медовые плавают липы,
И березы на взгорке
пульсируют, как маяки.
Ох, как хочется плыть
в корабле этом
не кругосветном
Мимо птичьих восторгов,
холмов и понурых овец,
И уткнуться в стожок
за деревней,
за домом последним,
И услышать, как небо плывет
возле наших сердец!

(…)

Новые книги Бориса Гучкова и Евгения Юшина озарили душевным светом и мою память, вернули в юные года, когда я, только-только демобилизовавшись, как говорится, «из дальних странствий возвратясь», взволнованно писал об отчем крае:

Растворяются туманы
в сочных солнечных лучах.
Сосны, словно великаны,
небо держат на плечах.
Здесь любви моей истоки,
перекличка родников.
Здесь слагал Есенин строки
нестихающих стихов.
Не тебе ль, моя Мещера,
славя русскую красу,
и светло, и восхищенно
песню лучшую несу?!

Да, родная рязанская сторона – это наша самая лучшая песня. И я от души желаю своим собратьям по перу Борису Гучкову и Евгению Юшину новых удивительных творческих взлетов и долгого-долгого звонкоголосья!

Статья опубликована в номере 23 (5310) от 09 февраля 2017 года
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