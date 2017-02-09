Ай-ти для дома престарелых

Пожилые люди в Скопинском доме-интернате с увлечением осваивают компьютер

–Татьяна Анатольевна, мышка опять убежала! – Нине Александровне компьютер дается тяжелее, чем остальным. Оно и понятно; она здесь самый старший по возрасту ученик, на днях отметила свое 79-летие.

– Наверное, кошку с собой принесла? – шутят над ней «однокашники».

– Держите за хвост крепче! Ведь мы с вами ее уже приручили! – тут же спешит на выручку преподаватель Татьяна Анатольевна.

Компьютерный класс на базе Скопинского дома-интерната для престарелых и инвалидов начал свою работу 23 сентября 2016 года. Сегодня здесь четыре компьютеризированных рабочих места и два ноутбука, которые выдаются «на дом». Курсы посещают тринадцать человек. И не за горами, уверяют меня, то время, когда в актовом зале бабушки и дедушки будут собираться на просмотр… фильмов собственного производства.

На пустом месте

Мысли о компьютерном классе у директора дома-интерната Светланы Владимировны Забродиной появились не случайно. Уже давно силами самых активных жильцов здесь выпускается своя стенгазета. Вот только при подготовке номера «корреспондентам» до сих пор приходилось обращаться к персоналу, и без того загруженному работой, с просьбой помочь набрать тексты на компьютере. «Если б мы сами умели, разве не сделали бы», – уверяли «постояльцы». «А почему бы и не научить?» – подумала директор.

Поэтому, когда на глаза ей попалась газетная заметка о давней знакомой, преподавателе Скопинского филиала Рязанского медицинского колледжа, Светлана Владимировна не задумываясь набрала ее телефон. Татьяну Анатольевну Воронцову в Скопине знают многие – она, что называется, учитель от Бога, а кроме того, человек неравнодушный, c активной жизненной позицией. В начале века освоив компьютер, в 2015 году Татьяна Анатольевна попробовала силы в региональном чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Да так удачно, что отправилась на всероссийский этап, сначала в Казань, а потом в Новосибирск (об этом «Рязанские ведомости» рассказывали в номере за 15 июля 2016 года). Из увлечения и выросла мечта – обучать информационным технологиям (английский сокращенный вариант – IT, читается «ай-ти») сверстников. Вот только как найти место, где ее знания будут востребованы?

Звонок из дома-интерната стал полной неожиданностью. Сразу поддержал жену и примкнул к проекту супруг Татьяны Анатольевны, Владимир Борисович Пресняков, взявший на себя всю техническую часть.

Но одного энтузиазма в таком деле мало. Уж очень это дорогостоящее удовольствие – компьютеры. В бюджете учреждения таких денег, конечно, нет. Кто поможет в кризис? Кликнули по инстанциям и организациям клич о помощи. Произошедшее вскоре иначе как чудом не назовешь: на пороге дома-интерната появилась шумная компания молодежи с ящиками и свертками в руках – в них были стационарный компьютер и ноутбуки. Эти молодые москвичи оказались волонтерами благотворительного фонда «Старость в радость», куда обратилась С.В. Забродина. Фонд – организация известная, почти десять лет помогает домам престарелых по всей стране. С Рязанщиной, в том числе и со Скопином, тоже знакома: ее представители не раз бывали у здешних стариков с концертами и подарками.

По словам руководителя программы фонда «Ежедневный уход» Анны Рулько, инициатива скопинцев в своем роде уникальная: о подобных примерах в других опекаемых фондом регионах она не слышала. Доброе начинание благотворители, конечно, решили поддержать, ведь любые формы досуга в домах-интернатах скрашивают жизнь пожилых людей, становятся для них настоящей отдушиной.

Воодушевленные супруги – теперь уже официальные представители фонда «Старость в радость» – принесли в будущий класс также часть собственной техники из дома. Что-то удалось разыскать по знакомым, отремонтировать, приспособить и переделать под свои нужды. Откликнулась на размещенный в «РВ» призыв о помощи и отдала ненужный компьютер жительница Рязани Нина Николаевна Капот. Так с миру по нитке собрался комплект оборудования, позволивший начать занятия.

Кошки-мышки и чаепития

– Сначала мы, конечно, очень волновались, но обитатели дома-интерната увидели, насколько это серьезно и солидно, – вспоминает о первой встрече с учениками Татьяна Анатольевна. – В качестве дополнительного стимула я пообещала подготовить команду для участия во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пожилых людей, который пройдет в этом году в Санкт-Петербурге.

В связи с подготовкой к чемпионату занятия по компьютерной грамотности в доме-интернате сейчас проходят пять дней в неделю. Слушатели разделены на две группы – начинающие и уверенные пользователи. Первых обучает Татьяна Анатольевна, вторых – Владимир Борисович.

– У некоторых из наших слушателей свои тактильные особенности: пальчики слушаются плохо, повреждены суставы, и сложно научиться держать мышь. Мы учитываем это при работе, все делаем с шутками. Пришлось даже дополнительные мышки принести и раздать на дом, чтобы они учились нажимать клавиши. Так же – с клавиатурами. У кого-то есть проблемы со зрением. В ходе занятий делаем перерыв на специальные упражнения для глаз, – рассказывают преподаватели.

Начали ученики с самых азов: учились правильно включать и выключать компьютер, работать с папками, файлами, текстовыми редакторами. Овладев первичными навыками, в декабре сдали экзамены и получили похвальные грамоты.

Первый шаг пройден, а впереди – еще более увлекательный путь. В конце прошлого года решился вопрос с долгожданным Интернетом, опять же с помощью фонда «Старость в радость». Теперь в актовом зале можно организовывать коллективный просмотр фильмов через проектор, викторины, посещение полезных сайтов – портала госуслуг, ресурсов с советами врачей и многих, многих других… А еще в планах – овладение программами по созданию презентаций, по фото- и видеомонтажу, по созданию генеалогического древа и другими бесконечными возможностями компьютера. К примеру, дом-интернат в этом году будет отмечать свое 40-летие – чем не повод для создания красочной презентации или даже целого видеофильма?

Еще одна часть работы, которой Татьяна Анатольевна и Владимир Борисович уделяют особое внимание, – внеклассные мероприятия, помогающие сплотить группу, порадовать пожилых людей, отвлечь их от грустных мыслей, помочь им узнать что-то новое. По душе всем пришлись чаепития, которыми супруги решили отмечать дни рождения своих подопечных. Запоминающимся получилось мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения уроженца Скопина композитора Анатолия Григорьевича Новикова. Много эмоций подарила встреча с народным художником РФ Татьяной Головановой – подругой Татьяны Анатольевны Воронцовой.

Было бы желание

«Студенты» из дома-интерната занимаются с огромным желанием. Мечта Нины Александровны Корневой – научиться печатать на компьютере свои стихи. Пишет она их с четвертого класса. Родом женщина из Алма-Аты. Долгое время работала там на мебельном производстве, потом перебралась на Рязанщину, в поселок совхоза «Орловский» Пронского района. Нину Александровну другим жильцам интерната можно в пример ставить: читает книги, смотрит фильмы, играет в шашки и шахматы, вяжет и шьет. Публикуется в народном журнале «Лучина». Поддерживает контакты с местными литераторами.

– Времени на скуку не остается. Надо что-то делать, какой-то смысл искать, – говорит Нина Александровна.

О чем ее произведения? Нина Александровна читает мне особенно дорогое для нее стихотворение «Перестройка». Это поэтическое переложение реальных событий, случившихся в смутные 1990-е при распаде родного колхоза.

В числе самых заинтересованных слушателей курсов – Светлана Соколова, которой всего 33. Она мечтает научиться рисовать на компьютере. Рисованием увлечена с самого детства, за плечами – художественная школа, победы во многих творческих конкурсах.

– Увижу в Интернете какой-нибудь красивый пейзаж и рисую. Очень люблю акварель, цвет. Ведь наш мир не черно-белый, а цветной, в нем столько разных красок! – делится Светлана.

Детство она провела в детском доме в Орловской области. Затем оказалась на Рязанщине, поступив в Михайловский экономический колледж-интернат. После его окончания было намерение дальше обучаться изобразительному искусству. Но из-за проблем со здоровьем мечта не сбылась. Тем не менее Светлана рисовать не прекращает. Свои рисунки она выставляет в сети «ВКонтакте» – у девушки есть планшет, подаренный волонтерами, с которого она выходит во всемирную сеть. А в 2015 году в Скопинском краеведческом музее прошла персональная выставка рисунков Светланы Соколовой «Моя мечта».

«Студенты»-мужчины рассказывают о себе менее охотно. Валерию Сидорову 51 год, в прошлом шофер, тракторист, сейчас активно участвует в жизни дома-интерната. Компьютер осваивает с нуля, но с удовольствием.

– Двадцать первый век на дворе. Мне хотя бы получше в своем телефоне разбираться, – мечтает Валерий.

Есть среди проживающих и свои «хакеры» и азартные игроки. На дом ноутбук часто просит Александр Юдин. Он очень целеустремленный, хочет сам научиться устанавливать программное обеспечение. А у Сергея Ветрова есть свой ПК в комнате. За играми он порой просиживает ночи напролет, поэтому занятия иногда пропускает. Про информационные технологии знает много и при случае готов поспорить с педагогом.

– Мы надеемся привлечь на эти занятия еще больше людей. Ведь для наших подопечных это, прежде всего, общение. Пока они общаются друг с другом, а освоив Интернет, смогут искать бывших коллег, одноклассников, родственников. Для них это выход в большой мир, – говорит Светлана Забродина.