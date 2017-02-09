Космос как предчувствие

В стенах факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина начались «Циолковские вечера»

Они посвящены 160-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка – Константина Эдуардовича Циолковского. Инициатором проекта выступила кафедра философии университета.

Первую публичную лекцию «Человек, космос и будущее в наследии Николая Федорова и Константина Циолковского» для рязанцев провела доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Анастасия Гачева.

С первых минут своего выступления лектор буквально захватила внимание слушателей, открывая им новые грани жизни, личного общения и творческого взаимодействия двух знаменитых рязанцев – мыслителя Николая Федоровича Федорова (1829-1903) и основателя теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935). Что же связывало этих двух людей, которые, вне сомнения, оказали огромное влияние на будущее человечества?

О Федорове можно говорить не только как об основоположнике русского космизма, но и как о человеке, который дал Циолковскому «зеленый свет», став его учителем и наставником.

Федоров прожил довольно простую жизнь. Он посвятил ее науке, ради которой вступил сначала на преподавательскую стезю, работая учителем в нескольких городах, а затем большую часть своего времени проводил в каталожной библиотеки Румянцевского музея, куда к нему приходили писатель Лев Толстой, философ Владимир Соловьев. Именно здесь и произошла первая встреча Федорова с молодым Константином Циолковским, которому он заменил, по его собственному выражению, «университетских профессоров».

– Федоров вошел в русскую культуру с двумя дер­зновенными идеями, которые Циолковский отчасти воспринял, но по-своему их развил, – говорит Анастасия Гачева. – Это идея освоения пространства, победы над фундаментальной ограниченностью человека в пространстве и победы над временем.

Циолковский во многом продолжает идеи своего учителя, говоря о человеке как о существе творческом, способном превозмочь самого себя. Причем стимулом к развитию у него творческих способностей служат его собственные недостатки, изъяны. Эти суждения доказываются на примере его собственной жизни, когда в 10 лет он частично потерял слух из-за скарлатины, терпел насмешки сверстников. Однако потом уехал в Москву, где у него окрепло стремление к знаниям. Он смог освободиться от избыточности, несмотря на жизнь впроголодь, ведь все присылаемые отцом деньги он тратил на книги, реактивы, оставляя на свое пропитание и жилье всего лишь немного денег, посещал Федорова, который давал ему книги, руководил его самообразованием.

Именно в Москве Циолковский начинает размышлять о космических полетах, о преодолении силы земного тяготения, и эти мысли как бы окрыляют его, даря ощущение счастья.

Уже в 1903 году Циолковский выводит формулу реактивного движения, делает примерные схемы ракет, в 1911-12 годах его идеи начинают входить в творческое сознание, а уже в 20-х годах и позднее люди начинают задаваться вопросами: «Для чего?» «Зачем?», то есть открывается аксиологическая сторона вопроса о космологии.

В то же время человек здесь представлен как активный деятель, гражданин Вселенной, и, следовательно, космос – живая сфера, в чем видно отличие от философии Федорова, для которого космос есть нечто неодушевленное.

Вопрос о сущности русского космизма был и остается до сих пор весьма неоднозначным, поскольку его идеологи порой расходились в своих взглядах, но при этом они не сомневались, что освоение околоземной орбиты – вполне реальная идея. И они не ошиблись – человек попал в космос.

Лекции в рамках проекта «Циолковские вечера» будут проводиться в течение всего года каждый первый и третий вторник месяца.

Татьяна Страхова