Областная общественно-политическая газета
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09 февраля 2017 года
№23 (5310)
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09.02.2017
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№23 (5310) |
Третья полоса
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Загугленное поколение

Загугленное поколение

У нас хлебом не корми – дай пофилософствовать. Разрешите поговорить, наконец, не о Трампе, а хотя бы об Адаме и Еве. Согласитесь, что с точки зрения человеческой эволюции они для нас более важны, чем все политики, вместе взятые.

Историю грехопадения прародителей человечества мы оставим богословам. Меня лично более занимают по­следствия. А они очень даже понятные. Человек перестал ощущать себя частью целого и стал жить «в собственной голове». Это очень заметно по пешеходам. Посмотрите на лица людей. Они идут и не замечают окружающего. «Живые машины» смотрят бесконечный сериал внутри себя.

В мозгу сто миллиардов нейронов. Электрохимические импульсы от одних клеток передаются другим, и так возникают мысли. Мы-то по наивности думаем, что сами мыслим, а на самом деле мозг давно живет по своему хотению. Нейронные цепочки то смыкаются, то размыкаются, и нас сносит то в прошлое, то в будущее.

Мозг жадно вбирает новую информацию, чтобы ею оперировать. Его любимое занятие – это воспоминания и грезы. Настоящая жизнь, то самое мгновение, которое, по выражению Фауста, – прекрасно, постоянно ускользает. А только в нем, в этом «здесь и сейчас», по утверждению всех пророков абсолютно всех традиционных религий, возможно слияние с тем, что выше нас и обладает непреходящей ценностью.

Сначала меня забавляла, а теперь начинает пугать картина, которую я вижу повседневно: люди, уткнувшиеся в мобильные телефоны. Мы переживаем самую настоящую психическую эпидемию. Делается страшно: а вдруг когда-нибудь и своего ребенка я не смогу оторвать от гаджета и вместо этого, чтобы пойти гулять на улицу, он будет жадно гуглить, гуглить, гуглить… (Google – поисковая система, открывающая доступ к ресурсам Интернета, – авт.) Не приведи, Господь, такого сценария!

Загугленное поколение задает вектор будущему. Отрешенные лица, невидящие глаза, жизнь внутри собственного мозга. Если рядом падает человек, мы пока замечаем. Но скоро уже не заметим: настоящее нам застилает болтовня нейронов, которые, кажется, срослись с операционными системами мобильных устройств.

По-видимому, разделение человечества пойдет по двум путям: одни научатся и найдут в себе силы сохранить контакт с «настоящим», другие уйдут внутрь собственных черепных коробок, и для них иллюзия, а также все, что ее создает (включая устройства моделирования виртуальной реальности), заменит хлеб насущный.

Рискну предположить, что вовсе не от ракет, террористов и эпидемий нам нужно ждать угроз в недалеком будущем, а именно от этого параллельного человечества, которое замкнулось на самое себя. Ракеты и терроризм – это всего лишь последствия.

Вся эта проблематика меня в последнее время необычайно интересует, и я внимательно слежу за выступлениями психологов, философов, духовных людей, анализирующих процессы в информационном обществе.

Ключевая проблема в этих дискуссиях часто сводится к тому, как корректировать поведение детей. Отбирать у них компьютеры, мобильные телефоны? Устанавливать ограничения на пользование ими?

На одном из «круглых столов» в Рязани, посвященном интернет-зависимости, я услышал такую мысль. Загружайте детей так, чтобы они и вздохнуть не могли! Запишите их в три спортивные секции. Отправьте на курсы по овладению чем-то полезным. Не забудьте про драмкружок и кружок по фото. А если он захочет еще петь, немедленно удовлетворите и эту насущную потребность.

Я сначала внутреннее возмутился. Снижение нагрузки и увеличение свободного времени всегда казалось мне гораздо большим благом для школьника, чем постоянная забота о его занятости. Может, он в это время книжку почитает! А вот пришли времена, когда и не читают, а сидят, уткнувшись в дисплей и проверяя бесконечно почту.

Увеличивая для ребенка радиус активности, мы словно возвращаем его в собственное тело. Матушка-природа умна. Если не относиться к ней как к мачехе, то можно почувствовать, что самые светлые идеи приходят к нам, когда мы не заняты собственными мыслями. В то время как мобильные устройства постоянно отвлекают нас от переживания потока бытия, крадут у нас эмоции, весь окружающий мир. Но самое печальное, что они лишают нас озарений и делают рабом собственных привычек и прошлого опыта.

Статья опубликована в номере 23 (5310) от 09 февраля 2017 года
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