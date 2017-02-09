Областная общественно-политическая газета
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09 февраля 2017 года
№23 (5310)
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09.02.2017
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№23 (5310) |
Вторая полоса
Общество
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По ступеням роста

Губернатор Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрием Абрамовым

В ходе встречи обсуждались вопросы поддержки предпринимательства, работы по созданию благоприятных условий для бизнеса, в том числе – снижения административных барьеров, применения системы преференций, внедрения в области лучших практик, хорошо зарекомендовавших себя в других регионах.

Олег Ковалев отметил, что в Рязанской области реализуется ряд серьезных инвестпроектов, в частности, намечено строительство крупного молочного комплекса мощностью 400 тонн в сутки, рассматривается проект создания производства препаратов крови.

По словам Дмитрия Абрамова, конструктивное взаимодействие региона и АСИ будет продолжено.

Дмитрий Абрамов назначен новым руководителем представительства АСИ в Центральном федеральном округе в декабре прошлого года. Он отвечает за реализацию инвестпроектов в регионах ЦФО, обеспечивает взаимодействие региональных органов власти и партнеров АСИ. На сегодняшний день в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, который проводится АСИ, Рязанская область занимает 38 место среди 85 регионов страны. Это на 32 позиции выше, чем в предыдущем году. Как отметил на ХХ Петербургском международном экономическом форуме помощник Президента РФ Андрей Белоусов: «Рязанская область вошла в число 25 регионов, которые резко двинулись вверх».

Статья опубликована в номере 23 (5310) от 09 февраля 2017 года
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дадут новый импульс развитию предпринимательства
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Губернатор Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрием Абрамовым
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