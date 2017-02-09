Областная общественно-политическая газета
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09 февраля 2017 года
№23 (5310)
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09.02.2017
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№23 (5310) |
Вторая полоса
Общество
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Полмиллиарда на социальные нужды

Бюджет региона пополнился на значительную сумму

Изменения в закон «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» приняла Рязанская областная Дума.

Депутаты в среду собрались на внеочередное заседание, чтобы распределить пришедшие из федерального бюджета деньги. Внесенными поправками доходная и расходная части областного бюджета увеличены на дополнительно поступившие из центра 478,5 млн. рублей. Это целевые средства, предназначенные для сфер образования, здравоохранения, социальной защиты и других.

Как пояснила министр финансов региона Марина Наумова, большая их часть – 216 млн. рублей – пойдет на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 64 млн. рублей – на реализацию федеральной целевой программы развития образования. 157 млн. рублей составят субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами. По 14 млн. рублей будет направлено на улучшение жилищных условий молодых семей и на компенсацию отдельным категориям граждан платы взносов на капремонт. Важные направления, которые на федеральном уровне в этом году поддержаны впервые, – обустройство парков и скверов (более 3 млн. рублей) и поддержка муниципальных домов культуры и театров в городах численностью до 300 тысяч жителей (около 8 млн. рублей).

Кроме того, 25 тыс. рублей составили пожертвования от юридических лиц казенным учреждениям здравоохранения. В общей же сложности расходная часть бюджета была увеличена на 1 млрд. 487 млн. рублей за счет остатков, сложившихся на бюджетных счетах на 1 января 2017 года. Неизрасходованные средства – а это почти 1 млрд. 9 млн. рублей – решено полностью направить в дорожный фонд региона.

Статья опубликована в номере 23 (5310) от 09 февраля 2017 года
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От идеи – до успеха
Рязанское научное сообщество демонстрирует высокий потенциал
Людмила Иванова
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Стратегия, планирование, консолидация
дадут новый импульс развитию предпринимательства
Светлана Максимова
АПК
Что посеем?
В регионе растениеводству уделяется особое внимание
Юрий Евстифеев
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По принципу одного окна
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Выбор должен быть верным
В Рязани обсуждают новые формы профориентационной работы с молодежью
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Ай-ти для дома престарелых
Пожилые люди в Скопинском доме-интернате с увлечением осваивают компьютер
Татьяна Железнова
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Космос как предчувствие
В стенах факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина начались «Циолковские вечера»
Авторская колонка
Загугленное поколение
Димитрий Соколов
Культура
Дело совести
На XX фестивале школьных музеев «Люби и знай свою Рязань» говорили о том, почему нам сегодня необходимо вернуть историческую память
Вячеслав Астафьев
Культура
Два гения
Великий русский писатель Достоевский сформулировал суть русского явления «Пушкин»
Спорт
Памяти земляка
Борцы греко-римского стиля – в память о героях
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«СЛАВЯ РУССКУЮ КРАСУ…»
Заметки о двух книгах поэтов-земляков
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№ 23 (5310) от
09 февраля 2017
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В свежем номере
От идеи – до успеха
Рязанское научное сообщество демонстрирует высокий потенциал
Стратегия, планирование, консолидация
дадут новый импульс развитию предпринимательства
Что посеем?
В регионе растениеводству уделяется особое внимание
По ступеням роста
Губернатор Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрием Абрамовым
Полмиллиарда на социальные нужды
Бюджет региона пополнился на значительную сумму
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