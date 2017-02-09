Полмиллиарда на социальные нужды

Бюджет региона пополнился на значительную сумму

Изменения в закон «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» приняла Рязанская областная Дума.

Депутаты в среду собрались на внеочередное заседание, чтобы распределить пришедшие из федерального бюджета деньги. Внесенными поправками доходная и расходная части областного бюджета увеличены на дополнительно поступившие из центра 478,5 млн. рублей. Это целевые средства, предназначенные для сфер образования, здравоохранения, социальной защиты и других.

Как пояснила министр финансов региона Марина Наумова, большая их часть – 216 млн. рублей – пойдет на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 64 млн. рублей – на реализацию федеральной целевой программы развития образования. 157 млн. рублей составят субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами. По 14 млн. рублей будет направлено на улучшение жилищных условий молодых семей и на компенсацию отдельным категориям граждан платы взносов на капремонт. Важные направления, которые на федеральном уровне в этом году поддержаны впервые, – обустройство парков и скверов (более 3 млн. рублей) и поддержка муниципальных домов культуры и театров в городах численностью до 300 тысяч жителей (около 8 млн. рублей).

Кроме того, 25 тыс. рублей составили пожертвования от юридических лиц казенным учреждениям здравоохранения. В общей же сложности расходная часть бюджета была увеличена на 1 млрд. 487 млн. рублей за счет остатков, сложившихся на бюджетных счетах на 1 января 2017 года. Неизрасходованные средства – а это почти 1 млрд. 9 млн. рублей – решено полностью направить в дорожный фонд региона.