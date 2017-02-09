О самом главном

Изъятие ребенка из семьи – крайняя мера, которая применяется только тогда, когда существует угроза здоровью и жизни

В Рязани состоялось первое заседание рабочей группы при Уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области. В нее вошли представители министерства образования региона, министерства социальной защиты населения области, управления образования и молодежной политики Рязани, органов опеки, инспекции по делам несовершеннолетних.

Разговор шел о том, при каких обстоятельствах возможно вмешательство в дела семьи. По словам Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Екатерины Мухиной, в прошлом году в регионе было изъято из семей семнадцать детей. Впоследствии правомерность этого была подтверждена решениями судов. «Изъятие ребенка из семьи – крайняя мера, которая применяется только тогда, когда существует угроза здоровью и жизни, – подчеркнула Екатерина Мухина. – Во всех остальных случаях усилия специалистов должны быть направлены на работу с семьей».

Собравшиеся обратили внимание на то, что в Рязанской области существует межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Оно необходимо для своевременного выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, и эффективной работе по их реабилитации.

По итогам прошлого года в Рязанской области 385 семей признаны находящимися в социально опасном положении, в них воспитывается 866 детей. Для сравнения – в 2015 году было выявлено 469 семей, находящихся в социально опасном положении, в них воспитывалось 1039 детей.

Планируется, что члены рабочей группы при Уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области будут собираться регулярно и рассматривать наиболее острые и проблемные вопросы, связанные с профилактикой семейного неблагополучия.