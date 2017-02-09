Областная общественно-политическая газета
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09 февраля 2017 года
№23 (5310)
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09.02.2017
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№23 (5310) |
Вторая полоса
Общество
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О самом главном

Изъятие ребенка из семьи – крайняя мера, которая применяется только тогда, когда существует угроза здоровью и жизни

В Рязани состоялось первое заседание рабочей группы при Уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области. В нее вошли представители министерства образования региона, министерства социальной защиты населения области, управления образования и молодежной политики Рязани, органов опеки, инспекции по делам несовершеннолетних.

Разговор шел о том, при каких обстоятельствах возможно вмешательство в дела семьи. По словам Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Екатерины Мухиной, в прошлом году в регионе было изъято из семей семнадцать детей. Впоследствии правомерность этого была подтверждена решениями судов. «Изъятие ребенка из семьи – крайняя мера, которая применяется только тогда, когда существует угроза здоровью и жизни, – подчеркнула Екатерина Мухина. – Во всех остальных случаях усилия специалистов должны быть направлены на работу с семьей».

Собравшиеся обратили внимание на то, что в Рязанской области существует межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Оно необходимо для своевременного выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, и эффективной работе по их реабилитации.

По итогам прошлого года в Рязанской области 385 семей признаны находящимися в социально опасном положении, в них воспитывается 866 детей. Для сравнения – в 2015 году было выявлено 469 семей, находящихся в социально опасном положении, в них воспитывалось 1039 детей.

Планируется, что члены рабочей группы при Уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области будут собираться регулярно и рассматривать наиболее острые и проблемные вопросы, связанные с профилактикой семейного неблагополучия.

Статья опубликована в номере 23 (5310) от 09 февраля 2017 года
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От идеи – до успеха
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Людмила Иванова
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дадут новый импульс развитию предпринимательства
Светлана Максимова
АПК
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В регионе растениеводству уделяется особое внимание
Юрий Евстифеев
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По ступеням роста
Губернатор Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрием Абрамовым
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Выбор должен быть верным
В Рязани обсуждают новые формы профориентационной работы с молодежью
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Ай-ти для дома престарелых
Пожилые люди в Скопинском доме-интернате с увлечением осваивают компьютер
Татьяна Железнова
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Космос как предчувствие
В стенах факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина начались «Циолковские вечера»
Авторская колонка
Загугленное поколение
Димитрий Соколов
Культура
Дело совести
На XX фестивале школьных музеев «Люби и знай свою Рязань» говорили о том, почему нам сегодня необходимо вернуть историческую память
Вячеслав Астафьев
Культура
Два гения
Великий русский писатель Достоевский сформулировал суть русского явления «Пушкин»
Спорт
Памяти земляка
Борцы греко-римского стиля – в память о героях
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Владимир Хомяков
№ 23 (5310) от
09 февраля 2017
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В свежем номере
От идеи – до успеха
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Стратегия, планирование, консолидация
дадут новый импульс развитию предпринимательства
Что посеем?
В регионе растениеводству уделяется особое внимание
По ступеням роста
Губернатор Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрием Абрамовым
Полмиллиарда на социальные нужды
Бюджет региона пополнился на значительную сумму
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