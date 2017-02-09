По принципу одного окна

В Московском районе Рязани социальные услуги стали доступнее

В отделе социальной защиты населения по Московскому району Рязани начала работу клиентская служба. Одной из главных ее задач является повышение уровня обслуживания и максимального комфортного приема посетителей.

Теперь человеку не нужно, чтобы получить консультации и оформить документы, ходить по кабинетам, ведь сделать все это можно в клиентской службе. В ней, по словам руководителя отдела Юрия Куренова, работают высоко квалифицированные специалисты, готовые ответить на любой вопрос, касающийся, к примеру, назначения социальных пособий и мер соцподдержки (в том числе многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья и ветеранам), предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, детских пособий, предоставления сертификата регионального материнского капитала.

В клиентской службе оборудованы семь комфортабельных кабин, обеспечивающих конфиденциальность услуг. Есть здесь и зона ожидания, а информационные стенды наполнены полезной информацией о мерах социальной поддержки.

В первый день работы клиентскую службу в отделе соцзащиты населения по Московскому району города посетили заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина и министр социальной защиты населения Денис Боков. Они осмотрели помещение службы, пообщались с персоналом и посетителями.

«Мы улучшили качество обслуживания жителей самого большого района Рязани, – отметила Елена Буняшина. – Уверена, клиентская служба поможет гражданам получить качественные услуги». По ее словам, в дальнейшем планируется создание подобных клиентских служб и в других отделах соцзащиты города.

Напомним, что сейчас часть социальных услуг можно получить и через сеть МФЦ. Вместе с тем в клиентской службе отдела социальной защиты населения по Московскому району Рязани специалисты при необходимости помогают посетителям регистрироваться на едином портале госуслуг.