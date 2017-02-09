Областная общественно-политическая газета
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09 февраля 2017 года
№23 (5310)
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09.02.2017
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№23 (5310) |
Вторая полоса
Общество
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По принципу одного окна

В Московском районе Рязани социальные услуги стали доступнее
Автор фото: Дмитрий Осинин | По принципу одного окна
Фото: Дмитрий Осинин.

В отделе социальной защиты населения по Московскому району Рязани начала работу клиентская служба. Одной из главных ее задач является повышение уровня обслуживания и максимального комфортного приема посетителей.

Теперь человеку не нужно, чтобы получить консультации и оформить документы, ходить по кабинетам, ведь сделать все это можно в клиентской службе. В ней, по словам руководителя отдела Юрия Куренова, работают высоко квалифицированные специалисты, готовые ответить на любой вопрос, касающийся, к примеру, назначения социальных пособий и мер соцподдержки (в том числе многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья и ветеранам), предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, детских пособий, предоставления сертификата регионального материнского капитала.

В клиентской службе оборудованы семь комфортабельных кабин, обеспечивающих конфиденциальность услуг. Есть здесь и зона ожидания, а информационные стенды наполнены полезной информацией о мерах социальной поддержки.

В первый день работы клиентскую службу в отделе соцзащиты населения по Московскому району города посетили заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина и министр социальной защиты населения Денис Боков. Они осмотрели помещение службы, пообщались с персоналом и посетителями.

«Мы улучшили качество обслуживания жителей самого большого района Рязани, – отметила Елена Буняшина. – Уверена, клиентская служба поможет гражданам получить качественные услуги». По ее словам, в дальнейшем планируется создание подобных клиентских служб и в других отделах соцзащиты города.

Напомним, что сейчас часть социальных услуг можно получить и через сеть МФЦ. Вместе с тем в клиентской службе отдела социальной защиты населения по Московскому району Рязани специалисты при необходимости помогают посетителям регистрироваться на едином портале госуслуг.

Статья опубликована в номере 23 (5310) от 09 февраля 2017 года
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Изъятие ребенка из семьи – крайняя мера, которая применяется только тогда, когда существует угроза здоровью и жизни
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дадут новый импульс развитию предпринимательства
Светлана Максимова
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Губернатор Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрием Абрамовым
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Бюджет региона пополнился на значительную сумму
Татьяна Железнова
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Ай-ти для дома престарелых
Пожилые люди в Скопинском доме-интернате с увлечением осваивают компьютер
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Космос как предчувствие
В стенах факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина начались «Циолковские вечера»
Авторская колонка
Загугленное поколение
Димитрий Соколов
Культура
Дело совести
На XX фестивале школьных музеев «Люби и знай свою Рязань» говорили о том, почему нам сегодня необходимо вернуть историческую память
Вячеслав Астафьев
Культура
Два гения
Великий русский писатель Достоевский сформулировал суть русского явления «Пушкин»
Спорт
Памяти земляка
Борцы греко-римского стиля – в память о героях
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«СЛАВЯ РУССКУЮ КРАСУ…»
Заметки о двух книгах поэтов-земляков
Владимир Хомяков
№ 23 (5310) от
09 февраля 2017
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В свежем номере
От идеи – до успеха
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Стратегия, планирование, консолидация
дадут новый импульс развитию предпринимательства
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В регионе растениеводству уделяется особое внимание
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