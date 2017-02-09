Областная общественно-политическая газета
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09 февраля 2017 года
№23 (5310)
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09.02.2017
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№23 (5310) |
Вторая полоса
Общество
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Выбор должен быть верным

В Рязани обсуждают новые формы профориентационной работы с молодежью
Автор фото: Дмитрий Осинин | Выбор должен быть верным
Фото: Дмитрий Осинин.

В рамках регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia в Рязани прошел «круглый стол», посвященный обсуждению новых форм организации проф­ориентационной работы школьников. В нем приняли участие руководители и педагоги образовательных организаций региона, руководители отделов кадров предприятий, школьники. В докладах участников «круглого стола» были затронуты вопросы интеграции образования, науки и производства: развития сетевого взаимодействия «школа-колледж-вуз-предприятие»: проектная деятельность школьников: подготовки кадров для села.

– Система профориентации, которая у нас сейчас существует, требует усовершенствования, – отметила начальник управления образования министерства образования Рязанской области Надежда Куликова. – Далеко не каждый ребенок ответственно относится к выбору профессии. Часто школьники это делают неосознанно, по совету родителей или знакомых, а потом не могут трудоустроиться. Они должны знать, какие профессии востребованы в регионе, чтобы учеба в ссузах и вузах не прошла даром. Именно на такое информирование должна быть направлена профориентация.

Участники «круглого стола» смогли поделиться своим опытом профориентационной работы с молодежью и обсудить возможности сотрудничества.

В этот же день центральную площадку чемпионата посетили первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин, руководитель представительства АСИ в ЦФО Дмитрий Абрамов, министр образования Ольга Щетинкина, министр экономического развития и торговли региона Светлана Горячкина. Они ознакомились с тем, как идут соревнования по профмастерству, пообщались с участниками чемпионата и их наставниками.

– Этот чемпионат помогает молодым рязанцам полностью раскрыть и показать свои способности, а гостям соревнований – узнать больше о тех профессиях, по которым готовят специалистов ссузы региона, – отметил Сергей Самохин. – В области уделяется серьезное внимание созданию условий для профессионального роста молодых специалистов, для обмена опытом. Ранее представители Рязанской области участвовали в подобных чемпионатах в других регионах и демонстрировали хорошие результаты.

Руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ЦФО Дмитрий Абрамов отметил высокий уровень организации регионального чемпионата «Молодые профессионалы» и подчеркнул, что большое количество участников и посетителей свидетельствует о том, что такие конкурсы востребованы и интерес к рабочим профессиям растет.

Елена Серебрякова

 

Будущее «людей дела», практика обучения и сопровождения, перспективные направления малого бизнеса – все это обсуждали участники «круглого стола» «Молодежь и бизнес», который состоялся в рамках регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia. Пока молодые рабочие на конкурсных площадках показывали свое мастерство, на этой встрече говорили, как помочь кому-то из них сделать первые шаги – на работе, по созданию своего дела.

Участники делились мнениями, как мотивировать молодежь качественно учиться и дополнительно изучать основы предпринимательской деятельности, чтобы иметь возможность открыть свое дело.

Курсы Молодежной школы предпринимательства проводятся в Рязани с 2009 года, а с 2015 года занятия проходят дважды в год. Слушателями курсов становятся лишь те, кто прошел строгий конкурсный отбор, но и помощь им оказывается немалая. Начинающих бизнесменов учат составлять бизнес-планы, которые позволят открыть прибыльное дело, а после начала «самостоятельной работы» поддерживают и консультируют.

Рассказывать молодежи о программах поддержки предпринимателей могут сами вузы и ссузы, считают собеседники. Начальник управления по развитию малого бизнеса и потребительского рынка министерства экономического развития и торговли области Людмила Ельчанинова подчеркнула, что студенты еще на этапе обучения могут постигать основы бизнеса. Особенно это касается техникумов и колледжей, где многие выпускники заинтересованы в открытии своего дела. О примерах такой работы с молодежью рассказала директор Ряжского дорожного техникума им. Героя Советского Союза А.М. Серебрякова Наталья Арсагова, а также представители вузов Рязани. По словам Натальи Арсаговой, все студенты старших курсов техникума изучают бизнес-планирование, а для многих такой план – обязательная часть выпускной работы. «Многие наши ученики начинают работать с первого курса, а хорошие навыки дают им возможность не просто зарабатывать, но и содержать семьи. Неудивительно, что некоторым хочется после такого старта открыть свое дело. Конечно, бизнесмены – штучный «продукт», но основам мы учим всех», – поделилась Наталья Вячеславовна.

Затронули на «круглом столе» и тему перспективных направлений малого бизнеса в Рязанской области. Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой экономики и финансов филиала Московского университета имени С.Ю. Витте Наталья Денисова считает: в приоритете остается все, связанное с сельским хозяйством. По ее данным, рязанские земли хорошо подходят для создания ферм, выращивания фруктов и ягод, а также для агротуризма. Нельзя забывать и о паломниках – организация туров к святыням Рязанщины тоже может стать востребованной.

Конечно, о будущем малого бизнеса в регионе пока говорить проще, чем о настоящем. Заместитель министра образования региона Владимир Усков привел данные о количестве выпускников средне-специальных и высших учебных заведений, которые приходят в малый и средний бизнес не позже, чем через полтора года после конца обучения. По этому показателю Рязанская область находится на 84-м месте из 85, «обгоняя» только Республику Дагестан. А это значит, что молодежи и власти есть над чем работать, и раннее знакомство с основами предпринимательства может помочь изменить ситуацию к лучшему.

Татьяна Клемешева

 

В Рязанском медицинском колледже обсудили модели современного среднего медицинского образования.

В рамках I  Регионального чемпионата Рязанской области WorldSkills состоялся «круглый стол» на тему «Молодые профессионалы: от школьной скамьи до успешной практики». На нем обсудили современные модели профессионального образования и ранней профессиональной ориентации на основе международной практики чемпионатов WorldSkills. Это поможет обеспечить продвижение в реальную жизнь современных технологий.

В работе «круглого стола» приняли участие более 50 представителей медицинских организаций, Ассоциации медицинских сестер Рязанской области, Рязанского медицинского университета, образовательных организаций.

К участникам «круглого стола» обратились заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, член комитета Совета Федерации по социальной политике Лариса Тюрина. Все они отметили, что проведение регионального чемпионата WorldSkills поможет повысить профессиональное образование и профориентацию в регионе.

Директор Рязанского медицинского колледжа Наталья Литвинова подчеркнула, что для обучения медицинской помощи пациентам на уровне мировых стандартов требуется консолидация усилий образования и здравоохранения, формирование современных ресурсов для подготовки специалистов.

Анна Добролежа

Статья опубликована в номере 23 (5310) от 09 февраля 2017 года
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