От идеи – до успеха

Рязанское научное сообщество демонстрирует высокий потенциал

Они разрабатывают новые методы диагностики и лечения, ведут исследования в области истории и литературы, придумывают технические ноу-хау, открывают доселе неизведанное. Они не просто идут в ногу со временем, а опережают его. Они – это представители научного сообщества. Вчера ученые и исследователи отметили свой профессиональный праздник. По этому случаю в правительстве области состоялось награждение лучших рязанских ученых.

Больше десятка ученых были отмечены губернаторскими наградами – знаками «За заслуги перед Рязанской областью», почетными грамотами, благодарностями, ценными подарками. Также были названы лауреаты ежегодной премии «Молодой ученый». В этот раз за высокое звание боролись 90 представителей вузовской науки.

Награды опытным и начинающим ученым вручил губернатор Олег Ковалев. Обращаясь к представителям научного сообщества, он сказал, что они всегда добиваются высоких результатов, получают награды на престижных конкурсах, их достижения успешно внедряются в практику.

– Интеллектуальный потенциал и целеустремленность наших ученых – работников вузов, научно-исследовательских учреждений – служат динамичному социально-экономическому развитию области, позволяют разрабатывать новые виды высокотехнологичной, импортозамещающей продукции, в целом работают на повышение уровня жизни в Рязанской области, – подчеркнул глава региона.

Выступая перед собравшимися, Олег Ковалев также отметил, что традиции, заложенные старшим поколением, сегодня уверенно продолжают начинающие исследователи – участники конкурса «Молодой ученый». Они демонстрируют глубокие знания в самых разных направлениях, в том числе в медицине, агрономии, литературоведении, экологии, юриспруденции, экономике, социологии.

Например, разработка 27-летнего доцента Рязанского агротехнологического университета Ильи Богданчикова (на фото) ориентирована на то, чтобы облегчить труд аграриев, сделать его более эффективным. Илья придумал техническое устройство для утилизации незерновой части урожая (а проще говоря, соломы) с последующим ее использованием в качестве удобрения. Как объясняет молодой ученый, правильная утилизация того, что остается после уборки зерновых, позволяет избежать самопроизвольных возгораний, освобождает поле от побочной продукции, дает возможность технике на нем свободно работать, обеспечивает экологическую безопасность. Разработка Ильи Богданчикова уже испытана на опытной станции вуза и на полях одного из сельхозпредприятий региона. В ближайших планах молодого ученого – получение патента на изобретение и внедрение его в практику работы рязанских аграриев. Именно за это техническое ноу-хау Илья Богданчиков в этом году удостоен звания лауреата премии «Молодой ученый». В конкурсе он принимал участие в четвертый раз, но награду получил впервые. Илья Богданчиков уверен, что его разработка будет востребована в сельхозпредприятиях региона.