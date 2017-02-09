Областная общественно-политическая газета
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09 февраля 2017 года
№23 (5310)
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09.02.2017
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№23 (5310) |
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Общество
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Стратегия, планирование, консолидация

дадут новый импульс развитию предпринимательства

В областном центре прошел форум «Стратегия развития бизнеса в Рязанской области», организованный Рязанской торгово-промышленной палатой. Обсудить насущные проблемы и актуальные задачи собрались представители малого и среднего бизнеса, в работе форума приняли участие первый заместитель правительства области Сергей Самохин, глава администрации Рязани Олег Булеков, министр экономического развития и торговли Светлана Горячкина, депутаты городской и областной Думы.

– Тема развития бизнеса – важнейшая. Почти треть населения области занята на предприятиях малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают треть валового регионального продукта. Правительство области совместно с областной Думой прикладывает максимум усилий для поддержки малого и среднего бизнеса. Уверен: отдача будет, – сказал Сергей Самохин, приветствуя участников форума.

О важности консолидации усилий на форуме говорил и глава администрации областного центра.

– Все те меры государственной поддержки, которые действуют в регионе, должны быть направленны в одно русло, работать эффективно. У нас есть много различных программ, наша задача – донести до бизнеса информацию о них. Более 15 процентов регионального бюджета – это различные меры поддержки, – сказал Олег Булеков.

Глава администрации отметил, что необходимо продолжить работу по сокращению сроков различных процедур для бизнеса, в частности, речь шла о выдаче разрешений на строительство. По его словам, только в муниципалитете в результате проведенной в прошлом году работы удалось сэкономить предпринимателям до 40% времени на получение документов. Предполагается продолжить эту работу, в том числе и в отношении разрешений на подключение к поставщикам ресурсов.

О месте России в современной мировой экономике и внешних вызовах 2017 года собравшимся рассказал гость форума – заведующий отделом экономической теории Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор РАН Сергей Афонцев.

– Несмотря на продолжение общего спада экономики, промышленные производства демонстрируют попытку перехода к возобновлению роста. Такая же тенденция в отношении российского импорта. Во многом это обусловлено тем, что на протяжении прошедшего года обратилось вспять ослабление валютного курса рубля, – охарактеризовал экономические тенденции начала года профессор.

Он отметил, что в течение последних двух лет Россия стала экспортировать в тех объемах, «о которых раньше мы не могли и мечтать». При этом основным фактором, негативно повлиявшим на экономику страны, по словам Сергея Афонцева, стали не санкции, а падение цен на нефть.

Среди основных препятствий роста экономики этого года представитель РАН назвал дефицит инвестиций, однако «ничего критичного в этом нет», Сергей Афонцев отметил, что есть страны, где этот показатель ниже российского при более высоких темпах развития экономики, и страны, где уровень инвестиций находится на высоком уровне, а темпы экономики – нет.

Светлана Горячкина напомнила присутствующим о том, что в Рязанской области действует 27 муниципальных центров поддержки малого и среднего предпринимательства, в настоящее время создается региональный центр, который будет функционировать в Рязани уже в марте этого года.

– Центр станет единым окном на территории области, который будет аккумулировать все формы поддержки бизнеса, действующие в регионе, через этот центр будут реализовываться образовательные программы для бизнеса, семинары, «круглые столы» по актуальным темам, – рассказала министр об еще одной форме поддержки бизнеса.

Среди стратегических мер помощи – определение ниш для регионального бизнеса. Для этого разработан проект бизнес-навигации, позволяющий определить наиболее востребованные виды деятельности и перспективные места для ведения бизнеса, проанализировать конкурентную среду, правильно подобрать помещения и многое другое, например, в бизнес-навигаторе заложены типовые бизнес-планы. Воспользоваться этой информацией может каждый. Все эти меры должны дать новый импульс развитию предпринимательства в регионе.

Статья опубликована в номере 23 (5310) от 09 февраля 2017 года
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Космос как предчувствие
В стенах факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина начались «Циолковские вечера»
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Загугленное поколение
Димитрий Соколов
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Дело совести
На XX фестивале школьных музеев «Люби и знай свою Рязань» говорили о том, почему нам сегодня необходимо вернуть историческую память
Вячеслав Астафьев
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Два гения
Великий русский писатель Достоевский сформулировал суть русского явления «Пушкин»
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Борцы греко-римского стиля – в память о героях
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№ 23 (5310) от
09 февраля 2017
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В свежем номере
От идеи – до успеха
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Стратегия, планирование, консолидация
дадут новый импульс развитию предпринимательства
Что посеем?
В регионе растениеводству уделяется особое внимание
По ступеням роста
Губернатор Олег Ковалев провел встречу с руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе Дмитрием Абрамовым
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