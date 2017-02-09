Что посеем?

В регионе растениеводству уделяется особое внимание

В Большом зале правительства области состоялось совещание на тему «Состояние и перспективы развития отрасли растениеводства». Его провел губернатор Олег Ковалев.

По мнению главы региона, особое внимание сейчас нужно уделять подготовке к предстоящей весенней посевной. Она будет проходить в новых условиях финансирования, при изменившемся порядке льготного кредитования и бюджетного субсидирования крестьян.

В докладе первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия региона Бориса Шемякина приводились такие цифры. В 2016 году аграрии области собрали 1687,4 тыс. тонн зерна, 139,6 тыс. тонн масличных культур, 339,5 тыс. тонн сахарной свеклы, 132,8 тыс. тонн картофеля и 20,5 тыс. тонн овощей. Одним из главных факторов повышения урожайности сельскохозяйственных культур является применение минеральных удобрений. В целом по области наблюдается положительная динамика. Показатели внесения удобрений – выше среднероссийских. Как отметил генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» Владимир Бродский, регион на данный момент получил удобрений на 58 процентов больше, чем в прошлом году, а цены на них – ниже. Вместе с тем, работа по повышению плодородия почв нуждается в непрерывном совершенствовании.

Итоги анализа качества семян яровых культур под урожай 2017 года представил на совещании руководитель Рязанского филиала «Россельхозцентра» Анатолий Глазков. Важно провести сев, используя высокопродуктивные и элитные семена.

Рязанская область находится на третьем месте в России и на первом в Нечерноземье по вводу в оборот неиспользуемой пашни. Ежегодно в регионе вводится около 30 тыс. га. Посевную площадь сельскохозяйственных культур в этом 2017 году планируется увеличить еще на 22 тыс. га. Перспективы отрасли во многом связаны с ростом производства высокорентабельных, маржинальных культур. В прошлом году рентабельность подсолнечника превысила 72 процента.

На совещании речь шла также о технологических аспектах и экономической эффективности выращивания сои и люпина. Опытом использования зерна кукурузы на корм крупному рогатому скоту поделился Сергей Турта – учредитель передового хозяйства ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района.

Парк основной сельскохозяйственной техники насчитывает 4782 трактора. Готовность их к посевной выше, чем в прошлом году.

Об условиях кредитования и новых подходах к субсидированию аграриев рассказали представители ведущих банков, работающих в регионе. В работе совещания также принял участие заместитель председателя правительства области Сергей Дудукин.